Sinner, svelato il motivo della presenza a Madrid: Alcaraz e Djokovic non c’entrano niente. Il dato da record di Jannik

L’azzurro a Madrid ha la possibilità di conquistare il quinto Masters 1000 consecutivo in condizioni che meglio si adattano al suo gioco rispetto a Roma. Domani il sorteggio del torneo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’opportunità di fare la storia. Jannik Sinner continua a fare il suo percorso senza dare troppa attenzione alle voci di sottofondo. La sua presenza al Masters 1000 di Madrid ha scatenato una serie di accuse e di polemiche, decisamente incredibili, con l’azzurro accusato di aver sciolto i dubbi sulla sua presenza solo in virtù delle assenze di Alcaraz e Djokovic.

Il motivo della presenza a Madrid

Un lungo tira e molla almeno a livello mediatico prima della decisione di scendere in campo a Madrid. Negli ultimi giorni la presenza di Jannik Sinner al Masters 1000 che si gioca sulla terra rossa della capitale spagnola è stata al centro di un dibattito mediatico e social. Il numero 1 del mondo ha rotto gli indugi annunciando la sua partecipazione. In Spagna le critiche sono arrivate numerose, alcuni sostengono infatti che la presenza a Madrid nasca solo dalla possibilità di provare ad approfittare dell’assenza per infortunio di Alcaraz o di quella ormai programmata di Djokovic che sta concentrando tutti i suoi sforzi in vista dei tornei dello slam.

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La verità è che sulla terra rossa di Madrid, torneo che si gioca in altura, il tennista italiano ha la possibilità di centrare un record storico: vincere 5 Masters 1000 di fila, impresa mai riuscita in precedenza. Certo, un record che Jannik potrebbe tentare anche a Roma ma proprio le particolari condizioni in cui si gioca il torneo spagnolo sembrano favorire anche di più le caratteristiche dell’azzurro.

Il dato impressionante di Jannik

La stagione è cominciata relativamente da poco, sono solo 4 i mesi in cui si è giocato e con uno solo slam in archivio. Ma Jannik Sinner, anche se manca ancora la certezza aritmetica, sembra ancora una volta certo di giocare le ATP Finals. Dopo la vittoria a Montecarlo, l’azzurro ha già incamerato 3900 punti nella race in virtù dei 3 Masters 1000 vinti (Indian Wells, Miami e appunto Montecarlo), gli 800 punti conquistati con la semifinale agli Australian Open e i 100 punti di Doha. Manca ancora tanto tennis fino alla fine della stagione, ma nel 2025 Felix Auger-Aliassime riuscì a centrare il traguardo della qualificazione a Torino con 3845 punti. A sette mesi dall’evento, il numero 1 del mondo sembra essersi già messo in tasca la qualificazione.

Madrid, il lunedì tra sorteggio e Laureus Awards

Domani, lunedì 20 aprile, sarà una giornata particolarmente ricca a Madrid. Si comincia al mattino con il sorteggio del Masters 1000 in cui si conosceranno i prossimi avversari di Sinner ma anche quelli degli altri azzurri. La pattuglia italiana è come sempre molto folta, tra le teste di serie ci sono Musetti, Cobolli e Luciano Darderi. Ma nel tabellone principale figurano anche Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci.

Poi arriverà il momento di vestire gli abiti eleganti visto che ci sarà la cerimonia di premiazione del Laureus World Sports Awards (evento che sarà trasmesso in diretta alle ore 20) con Jannik Sinner che è candidato nella categoria miglior sportivo dell’anno insieme a Carlos Alcaraz. A condurre l’evento ci saranno due sportivi d’eccezione con la coppia inedita formata da Novak Djokovic e dalla sciatrice Eileen Gu.