Sinner scalda i motori, duro allenamento a Dubai: poi la pace con Halep e il relax in spiaggia senza Laila Hasanovic

S'intensifica la preparazione per il 2026 di Sinner, che a Dubai si è allenato anche con l'ex n°1 WTA Simona Halep. Per Jannik spazio anche a una partita a beach soccer con Cahill e Vagnozzi

Dopo le meritate vacanze al termine dell’incredibile stagione 2025 conclusasi con le Nitto ATP Finals dominate, Jannik Sinner si è spostato a Dubai dove ha iniziato la sua preparazione per l’anno prossimo insieme al tema. Preparazione che, guardando i vari video che circolano sui social, sembra essere già entrata nella sua fase più intensa. Per l’azzurro tempo anche per un allenamento con l’ex n°1 WTA Simona Halep, con cui i rapporti sembrano essere ormai distesi (forse anche grazie a Darren Cahill) dopo che la tennista rumena tempo fa aveva puntato il dito sul trattamento diverso riservato a Sinner da parte dell’antidoping, e un po’ di relax sulla spiaggia, questa volta però non con Laila Hasanovic, ma con il suo staff per una partita a beach soccer.

Sinner, Vagnozzi lo sprona durante il duro allenamento sotto il sole di Dubai

Si sa, Sinner non è certo quel tipo di giocatore che lascia le cose al caso. E allora, dopo un paio di settimane di vacanza, ecco che l’azzurro è tornato subito ad allenarsi per preparare la stagione 2026 durante la quale punterà a migliorarsi ancora e, soprattutto, a sottrarre il n°1 ATP al rivale Alcaraz. Nonostante manchi ancora esattamente un mese al suo ritorno in campo, dai vari video che circolano sui social si evince come Jannik abbia aumentato l’intensità dei suoi allenamenti, resi già più pesanti dal forte caldo di Dubai, tanto da portare Simone Vagnozzi a spronarlo per non fargli sentire la fatica: “Bravo Jannik! Ultime quattro!” sono le parole dell’allenatore che si sentono in un video pubblicato su X.

L’allenamento con Halep e il relax in spiaggia senza Laila

Nelle sue varie sessioni di allenamento Sinner ha anche avuto l’occasione di scambiare con l’ex n°1 WTA Simona Halep, con cui i rapporti sembrano essere buoni, nonostante dopo l’uscita della notizia della positività di Jannik al clostebol che aveva portato poi la giocatrice rumena a lamentarsi della disparità di trattamento tra i suo caso e quello dell’azzurro, implicando che quest’ultimo fosse stato trattato coi guanti dall’antidoping. Un incontro reso possibile con ogni probabilità da Darren Cahill, ex allenatore di Simona e che ha ripreso il tutto pubblicando poi un video nelle proprie storie Instagram.

L’allenatore australiano ha immortalato e condiviso anche qualche attimo di relax concesso a Sinner dopo i duri allenamenti. Relax che questa volta Jannik non ha condiviso con la sua bella Laila Hasanovic (che forse era comodamente sdraiata sulla spiaggia a godersi lo spettacolo) ma con gli altri componenti del suo staff, con cui ha disputato una partitella a beach soccer.

Il gennaio di Sinner

Insomma, la preparazione di Sinner sembra proseguire spedita verso la nuova stagione, che lo vedrà debuttare nel circuito maggiore all’Australian Open, una scelta che ha pagato – eccome – nelle ultime due stagioni. Prima dell’esordio nell’Happy Slam ci saranno però almeno un paio di occasioni di veder giocare Jannik, che scenderà in campo contro Alcaraz il 10 gennaio per un’esibizione in Corea del Sud e nuovamente il 16 contro Felix Auger-Aliassime per l’Opening Week dell’Australian Open. Nel mezzo potrebbe esserci spazio anche per il 1 Point Slam, altro evento organizzato dal’Happy Slam, ma dove la presenza di Sinner non è ancora stata ufficializzata.