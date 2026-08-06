La stagione del cemento nordamericano sta per entrare nel vivo. Dopo il flop Montreal, Masters 1000 clamorosamente snobbato dai grandi campioni e penalizzato da una serie di carenze logistiche e organizzative che ne stanno condizionando lo svolgimento provocando disagi infiniti, sarà tempo di Cincinnati, ultimo grande appuntamento prima del piatto forte: lo US Open. Flushing Meadows rappresenta l’ultima occasione dell’anno per centrare una vittoria di prestigio. Chi la spunterà? Ne ha parlato Patrick Mouratoglou, che si è soffermato in un’analisi ad ampio raggio su rendimento e prospettive dei big in tutti i major.
- Slam, Mouratoglou premia i migliori di ieri e di oggi
- US Open, per il coach Alcaraz è davanti a Sinner
- Laila Hasanovic incanta alla Copenaghen Fashion Week
Slam, Mouratoglou premia i migliori di ieri e di oggi
Secondo quanto riportato da Tennis World Italia, il top coach francese ha sviscerato pregi e difetti delle stelle del circuito per ognuno dei grandi appuntamenti stagionali. A cominciare dagli Australian Open. “Il miglior giocatore in campo maschile su quella superficie è Novak Djokovic, ma se si guarda la storia di questi ultimi anni Jannik Sinner è il più dominante”. Pochi dubbi sul migliore della storia al Roland Garros, Rafa Nadal, mentre Carlos Alcaraz è il migliore in tempi recenti. A Wimbledon, Roger Federer sopra tutti mentre Jannik Sinner “è dominante su questa superficie” nell’attualità.
US Open, per il coach Alcaraz è davanti a Sinner
Curiosità per il responso sullo US Open, soprattutto alla luce delle ultime novità relative a Carlos Alcaraz, la cui partecipazione al torneo è tornata in forse visto il ritiro annunciato per Cincinnati. “A New York dico Pete Sampras, è stato il più giovane a vincerlo, incredibile che poi abbia chiuso la sua carriera vincendo gli US Open”, il giudizio di Mouratoglou. Mentre per quanto riguarda il tennis attuale, pollice alzato verso lo spagnolo: “Negli ultimi due anni Alcaraz è stato il più dominante“. Insomma, a dispetto dei problemi fisici del suo rivale, Sinner allo US Open dovrà provare a ribaltare il pronostico.
Laila Hasanovic incanta alla Copenaghen Fashion Week
Nel frattempo, mentre Sinner prepara la spedizione statunitense Laila Hasanovic fa passerella. Letteralmente. La fidanzata del numero 1 ha avuto l’onore di inaugurare in grande stile la Copenaghen Fashion Week, la settimana della moda scandinava, calcando la passerella di OpéraSport che ha presentato la collezione primavera-estate 2027. La modella danese ha rubato l’occhio con la sua grazia e bellezza, stregando il pubblico che ha assistito all’evento organizzato in una location d’eccezione: il celebre Thorvaldsen’s Museum della capitale della Danimarca. Insomma, anche per Laila è un momento d’oro. Proprio come per Jannik.