Per il top coach Jannik è dominante in Australia e a Wimbledon, mentre a Parigi e New York meglio lo spagnolo (che per Flushing Meadows è in forse). Hasanovic incanta a Copenaghen.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La stagione del cemento nordamericano sta per entrare nel vivo. Dopo il flop Montreal, Masters 1000 clamorosamente snobbato dai grandi campioni e penalizzato da una serie di carenze logistiche e organizzative che ne stanno condizionando lo svolgimento provocando disagi infiniti, sarà tempo di Cincinnati, ultimo grande appuntamento prima del piatto forte: lo US Open. Flushing Meadows rappresenta l’ultima occasione dell’anno per centrare una vittoria di prestigio. Chi la spunterà? Ne ha parlato Patrick Mouratoglou, che si è soffermato in un’analisi ad ampio raggio su rendimento e prospettive dei big in tutti i major.

Slam, Mouratoglou premia i migliori di ieri e di oggi

Secondo quanto riportato da Tennis World Italia, il top coach francese ha sviscerato pregi e difetti delle stelle del circuito per ognuno dei grandi appuntamenti stagionali. A cominciare dagli Australian Open. “Il miglior giocatore in campo maschile su quella superficie è Novak Djokovic, ma se si guarda la storia di questi ultimi anni Jannik Sinner è il più dominante”. Pochi dubbi sul migliore della storia al Roland Garros, Rafa Nadal, mentre Carlos Alcaraz è il migliore in tempi recenti. A Wimbledon, Roger Federer sopra tutti mentre Jannik Sinner “è dominante su questa superficie” nell’attualità.

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US Open, per il coach Alcaraz è davanti a Sinner

Curiosità per il responso sullo US Open, soprattutto alla luce delle ultime novità relative a Carlos Alcaraz, la cui partecipazione al torneo è tornata in forse visto il ritiro annunciato per Cincinnati. “A New York dico Pete Sampras, è stato il più giovane a vincerlo, incredibile che poi abbia chiuso la sua carriera vincendo gli US Open”, il giudizio di Mouratoglou. Mentre per quanto riguarda il tennis attuale, pollice alzato verso lo spagnolo: “Negli ultimi due anni Alcaraz è stato il più dominante“. Insomma, a dispetto dei problemi fisici del suo rivale, Sinner allo US Open dovrà provare a ribaltare il pronostico.

Laila Hasanovic incanta alla Copenaghen Fashion Week

Nel frattempo, mentre Sinner prepara la spedizione statunitense Laila Hasanovic fa passerella. Letteralmente. La fidanzata del numero 1 ha avuto l’onore di inaugurare in grande stile la Copenaghen Fashion Week, la settimana della moda scandinava, calcando la passerella di OpéraSport che ha presentato la collezione primavera-estate 2027. La modella danese ha rubato l’occhio con la sua grazia e bellezza, stregando il pubblico che ha assistito all’evento organizzato in una location d’eccezione: il celebre Thorvaldsen’s Museum della capitale della Danimarca. Insomma, anche per Laila è un momento d’oro. Proprio come per Jannik.