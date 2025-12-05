Sinner e Musetti apriranno l’Australian Open contro Auger-Aliassime e Zverev: Kyrgios sfida Alcaraz (e Jannik?)

L'Australian Open ha annunciato i match di esibizione che precederanno il torneo e che vedranno protagonisti Sinner contro Auger e Musetti contro Zverev, mentre Kyrgios si prepara a sfidare Alcaraz e forse lo stesso Jannik al 1 Point Slam

Inizia a delinearsi il programma per il mese di gennaio 2026 di Jannik Sinner. Dopo l’esibizione che lo vedrà protagonista con Carlos Alcaraz in Corea del Sud il 10 gennaio l’azzurro volerà direttamente a Melbourne per l’Australian Open per prendere parte all’Opening Week dove sfiderà Felix Auger-Aliassime e forse anche al 1 Point Slam, dove oltre al rivale Carlitos potrebbe affrontare anche il suo hater social Nick Kyrgios.

Sinner e Musetti sfidano Auger e Zverev nell’opening week dell’Australian Open

Da qualche anno ormai la settimana che precede l’inizio degli slam non è più dedicata esclusivamente ai match di qualificazione, ma sempre più viene sfruttata dai Major per organizzare esibizioni (o esibizioni celate dietro tornei ufficiali come nel caso del doppio misto dello US Open) per attrarre più pubblico e far fruttare al massimo le tre settimane totali del torneo.

Non fa eccezione nemmeno l’Australian Open, che prima dell’inizio dei match del tabellone principale ha organizzato una “Opening Week” che si terrà parallelamente ai match di qualificazione e che prevede tre match d’esibizione, i cui incassi saranno poi devoluti in beneficienza. Tra i protagonisti di questi incontri ci saranno anche gli azzurri Musetti e Sinner, che come reso noto dal torneo che ha diffuso l’intero programma sfideranno rispettivamente Alexander Zverev martedì 13 gennaio alle 7:00 italiane e Felix Auger-Aliassime venerdì 16 alle 7:30. L’altro incontro previsto vedrà impegnato Carlos Alcaraz contro il beniamino di casa Alex de Minaur giovedì 15 alle 7:00.

Kyrgios si iscrive al 1 Point Slam con Alcaraz (e Sinner?)

Oltre a questi incontri, l’Opening Week dell’Australian Open prevede anche il 1 Point Slam, un torneo a esibizione dove 48 tra tennisti professionisti, dilettanti e celebrità si sfideranno in un normale tabellone con match dalla durata però di un solo punto. Come rivelato dallo stesso Major venerdì 5 dicembre, a questo evento prenderà parte anche Nick Kyrgios – che farà il suo ritorno alle competizioni ufficiali proprio nello slam di casa dopo l’infortunio -, il quale potrebbe affrontare Alcaraz (unico giocatore annunciato oltre all’australiano) e forse anche Sinner, che il direttore Craig Tiley aveva rivelato essersi mostrato interessato all’evento, per un primo scontro sul campo dopo quello social (a dire il vero monodirezionale) che li ha visti protagonisti nelle ultime due stagioni.

La preparazione di Jannik in vista del 2026

Nel frattempo Sinner ha già iniziato la sua preparazione in vista della nuova stagione. Jannik al momento si trova infatti a Dubai, dove oltre a qualche momento di svago in compagnia della sua nuova compagna Laila Hasanovic si sta allenando insieme al suo coach Simone Vagnozzi sfruttando il caldo degli Emirati anche per abituarsi da subito alle condizioni estreme che potrebbe trovare in Australia.