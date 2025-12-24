Sinner? Musetti? No, Cobolli primo a ripartire con la Continental Cup: Paolini al Million Dollar 1 Point Slam

L'eroe (con Berrettini) dell'ultima Davis in campo a Shenzen in una sfida Europa-Resto del Mondo che anticipa la United Cup, mentre anche Jasmine dice sì alla lucrosa competizione.

I programmi di Jannik Sinner sono noti, così come quelli di Lorenzo Musetti. E allora chi sarà il primo azzurro top a ripartire in vista di un 2026 ancor più entusiasmante? Proprio lui, Flavio Cobolli, eroe (con Matteo Berrettini) dell’ultima Davis vinta dall’Italia a Bologna. Il giovane talento romano scenderà in pista subito dopo Natale in una tre giorni dedicata al grande tennis a Shenzhen, in Cina: la World Tennis Continental Cup. Con lui volti noti del circuito come Andy Rublev e il “prodigioso” monegasco Valentin Vacherot. Ma non solo. Anche star del tennis femminile come Iga Swiatek, Belinda Bencic o Elena Rybakina. A proposito di tennis femminile: ci sono novità anche su Jasmine Paolini.

Cobolli a Shenzhen contro Zhang e Rublev

Dal 26 al 28 dicembre Cobolli sarà tra gli otto protagonisti di questo torneo-esibizione che scimmiotta la Laver e la United Cup. In campo, infatti, due selezioni a rappresentare l’Europa e il Resto del Mondo, per un totale di dieci incontri, compresi due di doppio misto. Squadre formate da quattro giocatori. Europa imperniata su Cobolli, sul sorprendente Vacherot e sul duo Bencic-Swiatek. Resto del Mondo che s’affida al russo Rublev, alla kazaka Rybakina e ai due beniamini di casa Xinyu Whang e Zhizhen Zhang. Alle 3 italiane di sabato 27 il debutto di Cobolli contro Zhang, in tarda mattinata il doppio misto Cobolli/Bencic contro Zhangh/Whang. Domenica alle 10 Cobolli-Rublev.

United Cup, l’Italia punta su Cobolli e Paolini

Dopo la comparsata cinese, utile a mettere incontri nelle gambe e a saggiare i primi frutti della preparazione di dicembre, che ha visto per qualche giorno Cobolli confrontarsi in Spagna nientemeno che con l’amico Carlos Alcaraz, il romano prenderà parte – come di consueto – alla United Cup, di scena tra Perth e Sydney, in Australia, nei primi giorni di gennaio. Della spedizione azzurra faranno parte proprio Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Sara Errani, Andrea Vavassori, Nuria Brancaccio e Andrea Pellegrino. La squadra azzurra è inserita nel girone eliminatorio con Svizzera e Francia.

Tennis, anche Jasmine al Million Dollar 1 Point Slam

Intanto c’è una news scoppiettante che riguarda la stessa Jasmine Paolini. Anche dalla garfagnina è arrivato il sì alla proposta di partecipazione al Million Dollar 1 Point Slam, il “curioso” torneo con regole particolari che precederà l’inizio degli Australian Open. Si tratta di una competizione basata su incontri…da un solo punto: al vincitore la bellezza di un milione di dollari australiani, l’equivalente di circa 570mila euro. Tra i maschietti ci saranno, tra gli altri, Sinner, Alcaraz, Kyrgios, Medvedev e Auger-Aliassime. Tra le donne, oltre a Paolini, spazio per Swiatek, Gauff e Osaka. Chi batterà nell’unico punto dei match? I vincitori di una sfida a “carta, sasso, forbici”.