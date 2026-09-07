Passata la domenica a fare il tifo per Antonelli, le Ferrari e il Milan, Sinner è poi tornato al J Medical e alla Continassa per continuare il suo percorso di riabilitazione in vista del ritorno in campo all'ATP 500 di Pechino

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Domenica 6 settembre Jannik Sinner si è rilassato seguendo le propri passioni da tifoso al Gran Premio di Monza di F1 e poi la sera allo Juventus Stadium per la sfida tra i bianconeri e la squadra del cuore, il Milan. Oggi però per l’azzurro è tempo di tornare al lavoro, che però non si svolgerà ancora sui campi da tennis, bensì al J Medical dove è presente anche un’altra campionessa italiana, Federica Brignone.

Sinner, giornata da tifoso tra Monza e Torino

Domenica 6 settembre Sinner si è concesso una giornata di svago seguendo da vicino e da tifoso due sue grandi passioni, ovvero la F1 e il calcio. Nella giornata di ieri infatti Jannik si è recato a Monza in occasione del Gran Premio di casa, dove ha potuto assistere da vicino all’impresa del suo amico Kimi Antonelli, capace di trionfare dopo essere partito dall’ultima fila. In seguito l’azzurro ha poi fatto ritorno a Torino per assistere al big match di Serie A tra Juventus e Milan, dove la sua squadra del cuore è andata vicinissima alla vittoria, poi negata dal pareggio in extremis di Gatti. Un weekend particolare per Sinner, ma utile anche a distrarsi e a recuperare energie mentali.

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Slitta la ripresa degli allenamenti, Sinner rimarrà al J Medical un’altra settimana

Si, perché per Jannik oggi è tornato già il momento di tornare al lavoro, un po’ come tutti dopo il weekend. Lavoro che però continuerà a svolgersi a Torino. Stando a La Gazzetta dello Sport infatti Sinner avrebbe rimandato ulteriormente il ritorno agli allenamenti preferendo prendersela con calma e passare un’altra settimana tra il J Medical e la palestra della Juve alla Continassa per dedicarsi alla fisioterapia con esercizi specifici per rinforzare la muscolatura del ginocchio infortunato. A percorrere il tragitto Monza-Torino oltre a Jannik ieri è stata un’altra grande sportiva azzurra alle prese con la riabilitazione dopo l’ennesima operazione, ovvero Brignone, che secondo quanto riportato da Ansa si è recata oggi al J Medical.

L’obiettivo di Jannik non cambia: nel mirino l’ATO 500 di Pechino

Questo “ritardo” nella ripresa degli allenamenti però non cambia nulla nei piani di Sinner, che punta come prima a tornare in campo per la tournée asiatica già a partire dall’ATP 500 di Pechino (in programma dal 30 settembre al 6 ottobre). La priorità però al momento è quella del recupero totale dall’infortunio per evitare ricadute, motivo per cui Jannik ha deciso di prendersela con calma e non correre rischi.