Sinner, record in tv alle Nitto ATP Finals: il dato assurdo della prima sfida contro Auger-Aliassime

L'Auditel certifica il clamoroso successo di Jannik negli ascolti: 10,8% di share, solo Il Commissario Ricciardi ha fatto meglio nel primetime, battuto pure Grande Fratello.

È talmente un periodo fortunato per Jannik Sinner che gli riesce di vincere non solo sul campo, ma anche in tv. Hanno del clamoroso i dati d’ascolto della prima uscita del fenomeno di San Candido alle Nitto ATP Finals di Torino, contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Mai un incontro della fase a gironi del torneo era stato visto da tante persone in Italia, circostanza che certifica la crescita vertiginosa del tennis tra le preferenze degli italiani, con un occhio privilegiato – naturalmente – per la sua punta di diamante, il campione altoatesino in lotta con Carlos Alcaraz per il trionfo nel torneo e per la leadership nella classifica ATP.

ATP Finals, il record di Sinner: match dei gironi più visto di sempre

Sinner capace di battere…Sinner stesso, visto che nelle precedenti edizioni del torneo mai un incontro della prima fase aveva registrato uno share e dei dati d’ascolto tanto entusiasmanti. Complessivamente, infatti, sono stati tre milioni e 152mila gli spettatori che hanno assistito al match sommando il dato di Rai 2, di RaiPlay e di Sky Sport. E mancano i dati streaming di Sky Go e di NOW, capaci di incrementare ulteriormente il totale. Nelle edizioni del 2023 e del 2024, quelle in cui Sinner si era presentato da protagonista, si erano registrati numeri impressionanti. Ma inferiori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner, i dati Auditel clamorosi della sfida contro Auger-Aliassime

In particolare, al match tra Sinner e Auger-Aliassime, vinto in due set da Jannik col punteggio di 7-5 6-1, hanno assistito due milioni e 303mila spettatori sintonizzati su Rai 2, 50mila attraverso la diretta streaming su RaiPlay e 849mila abbonati Sky Sport. La diretta della partita sulla seconda rete Rai, “illuminata” dal commento brillante di Adriano Panatta, ha ottenuto il 10,2% di share medio, ma è notevole anche il dato che ha premiato la pay-tv satellitare. In questo caso, nelle vesti di commentatore d’eccezione c’era un altro esperto molto amato dal pubblico, Paolo Bertolucci.

Jannik meglio di Simona Ventura: si salva Il Commissario Ricciardi

Soltanto Il Commissario Ricciardi, su Rai 1, è riuscito a vincere la sfida con Sinner, facendo registrare tre milioni e 596mila spettatori complessivi, con uno share del 21,1% nel primetime. Una vittoria larga se si prende in considerazione il dato di Sinner soltanto su Rai 2, che diventa di misura se si guarda al totale Rai più Sky. Jannik, in ogni caso, è riuscito a far meglio – e non di poco – di una trasmissione cult della televisione italiana, Grande Fratello, condotto in questa edizione da Simona Ventura. Anche SuperSimo, proprio come Auger-Aliassime, ha ceduto a Sinner: il programma di punta di Canale 5, s’è fermato a un milione e 993mila spettatori, terzo nel podio della serata.