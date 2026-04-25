Sinner, non solo Alcaraz: strada spianata a Madrid, quanti big fuori da Shelton a De Minaur, da Rublev a Paul

Ecatombe di teste di serie dal lato del tabellone di Jannik: ma per Jannik è fondamentale crescere di condizione e prendere le misure del campo e della terra rossa spagnola.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non che facessero troppa paura prima, visto che in queste ultime settimane Jannik Sinner ha avuto modo di vincere contro tutto e tutti, spuntandola in ogni condizione: dal cemento americano alla terra rossa “nobile” di Montecarlo. A Madrid, però, il rosso di San Candido sembra avere la strada spianata verso l’ennesimo trionfo, vista l’uscita anticipata di diversi big. Una vera e propria ecatombe di teste di serie quella che si è registrata nella prima giornata del secondo turno del Masters 1000 in corso nella capitale spagnola. Tante eliminazioni eccellenti, tutte – per giunta – nella metà del tabellone di Jannik.

Madrid, Sinner contro il carneade danese Moller

Sinner, che nel match d’esordio ha affrontato e battuto non senza sofferenze il tenace francese Bonzi, nel prossimo incontro in programma domenica se la vedrà con un altro giocatore fuori dai top 100, il semi sconosciuto danese Elmer Moller, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al primo turno l’astro nascente azzurro Federico Cinà. Nel secondo, invece, Moller ha beneficiato del ritiro a partita in corso del canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 32, giocatore di buona esperienza e di discreto livello. Sicuramente per Sinner meglio affrontare Moller che una mina vagante come Diallo.

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Tante teste di serie fuori: anche Vacherot e Diallo

Le vere soprese, però, si sono verificate su altri campi. Il numero 4 del seeding, Ben Shelton, s’è arreso ad esempio al croato Dino Prizmic, reduce dalle qualificazioni e dalla vittoria su uno spento Matteo Berrettini, dopo una battaglia protrattasi per tre set. Il numero 5, Alex de Minaur, ha invece ceduto al talentino locale Rafael Jodar, che l’ha letteralmente strapazzato con un perentorio 6-3 6-1. Altre eliminazioni eccellenti quelle di Andrey Rublev (numero 9), strapazzato dal ceco Vit Kopriva, di Valentin Vacherot (14), fuori in tre set contro lo statunitense Emilio Nava, e di Tommy Paul (15), fatto fuori piuttosto nettamente dal “terraiolo” argentino Thiago Agustin Tirante.

Jannik, tabellone fino alla finale: derby con Musetti?

Dopo il match con Moller sul cammino di Sinner ci sarebbe il vincente del confronto proprio tra Tirante e il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 10 e storico “osso duro”. Nei quarti, poi, possibile incrocio suggestivo contro Joao Fonseca o Rafael Jodar, da molti indicati come futuri top capaci di insidiare gli stessi Sinner e Alcaraz. Solo in semifinale il possibile – e auspicabile – derby con Lorenzo Musetti, sempre che il carrarino riesca a far strada nel torneo. Insomma, per un tabellone già privo di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, non certo rivali insormontabili. La priorità però, per Sinner, resta una: crescere di condizione e prendere meglio le misure su campo e caratteristiche della terra di Madrid.