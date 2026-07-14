Un’analisi di Taboola fotografa la passione degli italiani per lo sport: il tennis continua a guadagnare consensi online, Sinner e Cobolli oscurano la nazionale e anche i Mondiali

Tutti pazzi per il tennis. Le imprese di Jannik Sinner ma non solo c’è anche la finale raggiunta da Flavio Cobolli al Roland: l’Italia della racchetta continua ad attirare consensi. Lo si era capito da tempo che le interesse degli italiani si stavano spostando dal sempre amato calcio verso il tennis, ma ora la dimostrazione arriva dai freddi numeri pubblicati da Taboola che ha analizzato i numeri web degli ultimi tre mesi.

Sinner domina, l’exploit di Cobolli

La piattaforma specializzata in pubblicità sul web, Taboola, ha anche pubblicato i dati che analizzano le performance dei contenuti e i trend degli ulti mesi con particolare riferimento al mondo dello sport in Italia, rilanciati poi dal sito Il Tennis Italiano. E nell’ultima analisi arriva una fotografia di quello che è un panorama che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato impensabile. Il numero 1 dello sport italiano è e resta senza ombra di dubbio Jannik Sinner che negli ultimi tre mesi ha collezionato un totale di 13 milioni di pagine viste. Rimanendo solo al mondo del tennis, il distacco nei confronti con gli altri si fa sempre più evidente con Alcaraz e Djokovic che si fermano rispettivamente a 1,9 e 1,6.

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L’exploit più importante degli ultimi mesi è quella del romano Flavio Cobolli, che complice il cammino super al Roland Garros ha visto un aumento delle pagine visualizzate del 500% raggiungendo quota 2,2 milioni. Nella classifica degli azzurri si piazzano anche Berrettini (1 milioni di pagine) e in grande ascesa grazie al torneo di Parigi anche Matteo Arnaldi (822mila pagine visualizzate).

Il tennis italiano oscura anche i Mondiali

I dati raccontano sempre storie e interessi particolari. Il momento negativo vissuto da Sinner a Parigi e le impresi di Cobolli, Arnaldi e Berrettini hanno fatto sì che lo slam sulla terra francese abbia registrato numeri da record con un totale di 7,2 milioni di pagine visualizzati, superiori di gran lunga a quelle di Wimbledon che, al momento, si ferma intorno ai 3,8 milioni. Il dato più significativo però è il confronto con il mondo del calcio. Nonostante i Mondiali, il tennis resta saldamente in testa con i numeri di Sinner che oscurano completamente quelli dei grandi protagonisti del mondo del calcio con Messi fermo a 1 milioni, Haaland e Cristiano Ronaldo intorno alle 500mila visualizzazioni così come quella di Carlo Ancelotti. Mentre crolla l’interesse per la nazionale italiana, ora tornata di grande attualità con la scelta dell’allenatore.

Il nuovo scenario dello sport italiano

C’era una volta “solo” il calcio. Lo sport italiano è sempre stato dominato dal mondo del pallone che ha attirato le attenzioni della maggior parte degli appassionati. Ma le cose ormai sono cambiate. Di sicuro ha avuto un impatto il momento di crisi della nazionale che ha mancato per tre volte di fila la qualificazione al Mondiale, ma l’arrivo dei social ha senza dubbio permesso a più atleti di guadagnare il proprio seguito. Negli ultimi mesi uno dei nomi in maggiore ascesa è quello di Kimi Antonelli con il giovane pilota italiano che ha raggiunto 1,1 milioni di pagine visualizzate e che si sta facendo sempre più largo nel circus della F1 da sempre dominato dalla Ferrari, almeno dal punto di vista mediatico. L’effetto Sinner però ha un peso importante, così come quello di grandi nomi dello sport tricolore come Federica Brignone, Marcell Jacobs, Thomas Ceccon e altri.