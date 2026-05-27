Sinner il numero 1 dei n°1 ATP, senza Alcaraz per Mouratoglou può battere il record di Djokovic in classifica

Lo stato di forma incredibile di Sinner in questi ultimi mesi ha portato Mouratoglou a interrogarsi sulle sue possibilità di superare il record di 16950 punti nel ranking stabilito da Djokovic nel 2016. Un'impresa impossibile per tutti, ma non per questo Jannik

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L’incredibile filotto di vittorie che ha permesso a Jannik Sinner di vincere i primi cinque Masters 1000 della stagione ha aperto scenari fino a poco fa impensabili per l’azzurro, che sfruttando anche anche l’assenza di Carlos Alcaraz, unico giocatore in grado di tenergli testa, potrebbe battere l’incredibile record di punti nella classifica ATP stabilito da Novak Djokovic nel 2016. Un’impresa ai limiti dell’impossibile, ma non per questa versione di Sinner secondo Patrick Mouratoglou.

Sinner, senza Alcaraz chi può fermarti?

Dopo un inizio di anno contraddistinto dagli “scivoloni” contro Djokovic all’Australian Open e Jakub Mensik all’ATP 500 di Doha, Sinner ha svoltato nettamente la propria stagione a partire da marzo conquistando prima il Sunshine Double senza concedere un set ai propri avversari e poi tutti i Masters 1000 sulla terra rossa per un totale di 29 (30 considerando quella all’esordio al Roland Garros) vittorie consecutive.

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Un filotto di vittorie incredibile, che ci ha lasciato la sensazione di un Sinner praticamente imbattibile, soprattutto vista anche l’assenza per infortunio di Alcaraz, unico giocatore suo pari e in grado di batterlo e strappargli i titoli importanti.

Per Mouratoglou Sinner può superare il record di 16950 punti di Djokovic

Questi successi hanno inoltre permesso a Sinner non solo di tornare numero 1, ma anche di spingersi a vette di punteggio da lui mai toccate prima (14750 punti) e che Jannik potrebbe anche aumentare ulteriormente, tanto che per Mouratoglou potrebbe anche arrivare a superare il record di 16950 punti stabilito da Djokovic nel 2016: “Mi è stato chiesto tante volte se Jannik potrebbe superare il record di punti ATP di tutti i tempi che appartiene a Djokovic ed è di 16950. Per farcela ha una finestra che va da ora a dopo lo US Open. Il problema per Sinner è che ha vinto un sacco l’anno scorso: ha giocato la finale del Roland Garros, ha vinto Wimbledon e giocato la finale dello US Open. Ma Alcaraz non c’è e questo gli dà qualche chance extra di farcela di vincere tornei dove l’anno scorso aveva giocato la finale.

Quindi cosa deve fare? Deve vincere il Roland Garros, Wimbledon per non perdere punti, giocare e vincere il Canada Open, vincere potenzialmente Cincinnati, ma anche se dovesse raggiungere la finale non perderebbe punti, e poi dovrebbe vincere lo US Open. Sembra impossibile per chiunque, ma per il Jannik Sinner che abbiamo visto da febbraio non sembra infattibile. Tutti questi risultati lo porterebbero a 17000 punti, che è qualcosa che non si è mai visto prima nella storia del nostro sport”.

Sinner, un nuovo tour de force per battere il record di Djokovic

Come detto da Mouratoglou, vincendo Roland Garros, Wimbledon, Canada Open, Cincinnati (dove potrebbe in realtà spingersi anche “solo” alla finale) e US Open (impresa che lo porterebbe all’incredibile statistica di 62 vittorie consecutive) Sinner supererebbe il record di Djokovic. Un’impresa sensazionale, che obbligherebbe però Jannik a un nuovo tour de force da Wimbledon in poi, essendo costretto per riuscirci a disputare tutti i tornei e tutte le partite che si giocano sul cemento nord americano, uno dei tour già estenuanti per i giocatori per via anche delle alte temperature e della forte umidità che contraddistinguono tutti i tornei che lo compongono.