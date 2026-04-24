Sinner numero 1 anche di fair play: il messaggio ad Alcaraz è da fuoriclasse, ma ora Jannik può scappare

L'azzurro rincuora Carlitos: "Molto triste per lui, spero di rivederlo a Wimbledon". Intanto lo spagnolo perde 3000 punti, c'è la possibilità di fare il vuoto.

Si è campioni in campo e fuori, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz lo sono entrambi. E lo hanno dimostrato a più riprese. L’ultima conferma è arrivata dal rosso di San Candido, che ha saputo del doppio forfait dello spagnolo per Roma e Parigi subito dopo aver completato la rimonta contro Benjamin Bonzi. Pomeriggio difficile per il numero 1 a Madrid, contro un avversario che s’è rivelato ostico e tenace proprio come era nelle aspettative. Scampato il pericolo, comunque, Sinner potrà pianificare con serenità i prossimi impegni. Il primo pensiero, però, è andato proprio al grande rivale. Una carezza, più che un messaggio.

Sinner rincuora Alcaraz dopo il ritiro da Roma e Parigi

“È una notizia molto triste“, ha detto d’istinto Sinner in risposta alla domanda su Alcaraz, appena concluso il match contro il francese. “Carlos è il campione uscente ed è un peccato che non possa difendere i titoli dello scorso anno, mi dispiace non poter affrontare quello che è sicuramente il giocatore più forte del mondo su questa superficie, la terra rossa. Ripeto – ha aggiunto Jannik – si tratta di una notizia molto triste e gli auguro tutta la fortuna del mondo e il recupero più veloce possibile. Se me l’aspettavo che non giocasse i prossimi tornei? No, non me l’aspettavo proprio e spero di rivederlo in campo a Wimbledon“.

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Sofferenza con Bonzi per Jannik: “Giornata difficile”

Parole da numero 1, che lasciano trasparire – una volta di più – l’eccezionale sensibilità e umanità di Sinner. Lucida anche l’analisi della prestazione contro Bonzi, segnata da notevoli difficoltà soprattutto nella parte iniziale. “Ho fatto molta fatica, ma lo sapevo. Questo di Madrid è un campo con condizioni particolari. Ogni giorno è difficile, posso senz’altro migliorare per il prossimo turno. Cosa ho fatto dopo il primo set? Ho provato a non perdere la calma, sapevo però che dovevo migliorare. Il prossimo match contro Moller? Sabato avrò la giornata off, ci sarà da lavorare per capire come giocare su questa superficie“.

Classifica ATP: Sinner può prendere il largo su Alcaraz

Intanto l’uscita di scena di Alcaraz da Roma e Parigi priverà lo spagnolo in poche settimane dei tremila punti incamerati lo scorso anno, quando vinse entrambi i tornei. Un’occasione d’oro per Sinner, che invece si gioca 1950 punti (650 agli Internazionali, 1300 al Roland Garros) e soprattutto può aggiungerne altri in caso di successo. Comunque vada, guadagnerà terreno su Carlitos. “So che cosa c’è in palio, ma non voglio concentrarmi troppo su quello. Sappiamo quello che dobbiamo fare, mi interessa però soprattutto capire come giocare qui. Proveremo ad andare più avanti possibile, ma dovrò fare anche attenzione al mio corpo. E usare maggior aggressività”.