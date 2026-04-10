Sinner numero 1, a Montecarlo è già ultima spiaggia: l'indizio di Vagnozzi su Madrid e la sfida ad Alcaraz

Jannik deve cercare il sorpasso nel Principato, la sua partecipazione al prossimo Masters 1000 sulla terra rossa in Spagna è in forse: i suoi obiettivi restano Roma e Parigi.

Non va dietro la classifica, Jannik Sinner insegue soprattutto titoli. Lo ha ribadito a chiare lettere dopo la tormentata vittoria su Tomas Machac al torneo di Montecarlo, il Masters 1000 “di casa”, quello che sta affrontando raggiungendo i campi e il centro sportivo direttamente dalla sua abitazione nel Principato. Ma uno sguardo al ranking, inevitabilmente, l’entourage del fenomeno altoatesino lo dà di continuo. Eccome. Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che pur non essendo presente a Monaco segue costantemente il cammino del suo pupillo, aggiornano di continuo conti e tabelle. I due coach di Sinner hanno chiaro il quadro della situazione.

Sinner e Alcaraz, il duello nella classifica ATP

Per quello che è lo scenario attuale della classifica ATP, Jannik non ha troppe alternative. Incredibile ma vero, Montecarlo può essere considerata una sorta di ultima spiaggia per il recente trionfatore del Sunshine Double statunitense: deve provare il sorpasso a Carlos Alcaraz subito. Altrimenti, rischierebbe di non riuscire nell’intento in tempi brevi. Dovrebbe rimandare il suo assalto ai prossimi, impegnativi tornei sulla terra rossa. Che, nonostante gli indubbi progressi degli ultimi tempi, rimane la superficie con più incognite per lui. Sul cemento è un fuoriclasse, a livello indoor e outdoor. Sull’erba pure, visto che è il campione di Wimbledon in carica. Sulla terra, aspetta ancora la definitiva consacrazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il sorpasso di Jannik a Carlos: Montecarlo decisivo

Al momento Sinner viaggia 190 punti alle spalle di Alcaraz. Come è noto, scavalcherebbe certamente lo spagnolo in caso di trionfo a Montecarlo, ma potrebbe “bastare” anche un’uscita di scena anticipata da parte di Carlitos, abbinata al passaggio del turno di Jannik, per centrare l’obiettivo. Entrambi agli ottavi hanno vacillato. Sinner ha accusato un calo energetico che stava per pagare a caro prezzo contro Machac, Alcaraz ha piegato a fatica e solo al terzo set Etcheverry, dopo aver dato l’impressione di esser sceso in campo senza il sacro furore dei mesi precedenti. Un’impressione che ne accompagna le ultime uscite, a dire il vero.

Coach Vagnozzi, la rivelazione su Sinner a Madrid

Per Sinner sarebbe fondamentale scalzare il rivale già a Montecarlo. Dopo, infatti, potrebbe rivelarsi complicato. Anche perché non è detto che Jannik prenda parte a tutti i Masters 1000 sulla terra. Potrebbe saltarne uno. E certamente non rinuncerebbe a Roma. Lo ha fatto capire Simone Vagnozzi a Sky: “Siamo abbastanza flessibili col calendario. Vediamo come procede questo torneo, Madrid è nel nostro calendario per il momento e sul lato fisico non credo che ci siano dubbi, il serbatoio è abbastanza pieno. In questi tornei da due settimane significa che devi stare un mese sul pezzo e dunque è necessario trovare il giusto bilanciamento, vediamo come va questo torneo e poi ci organizziamo in base a come starà Jannik”.