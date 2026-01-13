Sinner, nuova sfida ad Alcaraz al Million Dollar 1 Point Slam: regole bizzarre, ci sono pure Kyrgios e Paolini

Dopo lo show di Seul, i due fenomeni del tennis sono i protagonisti più attesi del torneo lampo che precede gli Australian Open: si parte con "sasso, carta, forbici".

Gli organizzatori degli Slam non sanno più cosa inventarsi per rendere sempre più accattivante la settimana che precede l’inizio vero e proprio del torneo e che è tradizionalmente dedicata agli allenamenti per i big e alle qualificazioni per gli outsider. Se negli Stati Uniti lo scorso anno hanno tentato l’esperimento, riuscito solo in parte, del “doppio misto grandi firme”, in Australia hanno rilanciato e arricchito un mini torneo contrassegnato da regole bizzarre e da una durata lampo: il Million Dollar 1 Point Slam. Una “baracconata” che però, grazie all’adesione di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e altre stelle del circuito promette di calamitare le attenzioni di tutti.

Million Dollar 1 Point Slam, Vagnozzi già eliminato

Dopo vari turni preliminari che hanno visto all’opera, tra gli altri, il coach di Sinner, Simone Vagnozzi, eliminato suo malgrado da Calum Puttergill dopo aver battuto l’ex numero 152 al mondo Luke Savile, le fasi finali sono in programma nella mattinata italiana di mercoledì 14 gennaio (inizio alle 9.30) nella Rod Laver Arena, il mega impianto sede della finale degli Australian Open. In campo tutti i big che hanno assicurato – in qualche caso addirittura richiesto – la loro partecipazione al torneo. Che, appunto, mette in palio un milione di dollari australiani: circa 570mila euro.

Sinner, Alcaraz, Paolini, Swiatek: i big iscritti al torneo

Quarantotto i tennisti, tra amatori e profesionisti, che fanno parte del tabellone del torneo. Il regolamento prevede che i pro dei circuiti ATP e WTA non possano superare la metà dei partecipanti, in effetti di big veri ce ne sono pochi, ma di livello assoluto. Oltre a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (che è stato il primo a essere annunciato, qualche mese fa, dall’entourage del torneo) ci saranno Daniil Medvedev e Nick Kyrgios, che non sarà in condizioni di forma accettabili ma che almeno partite da un punto soltanto dovrebbe essere in grado di reggerle. Tra le donne, riflettori puntati su Jasmine Paolini, Coco Gauff, Iga Swiatek e Naomi Osaka.

Il regolamento del Million Dollar 1 Point Slam 2026

Partite da un punto? Avete letto bene, perché le regole bizzarre di questo torneo prevedono che ogni incontro si esaurisca nello spazio di un punto soltanto: chi se lo aggiudica vince, l’altro perde ed è eliminato. Naturalmente, con un meccanismo del genere è fondamentale avere a disposizione la battuta, con la possibilità di risolvere subito la pratica con un ace o con una prima vincente. Chi decide chi va al servizio? Semplice: prima del match si va una partita di morra cinese (il classico gioco: “sasso, carta, forbici”) e chi vince sceglie se servire (nel 99,99% dei casi) o ricevere (il restante 0,01%). E chissà che in finale non vadano ancora una volta Sinner e Alcaraz, oppure ci sarà spazio per qualche dilettante.

Million Dollar 1 Point Slam, dove vederlo in tv e streaming

L’atteso torneo pre Australian Open di Melbourne scatterà alle 9.30 di mercoledì 14 gennaio. Più o meno, perché l’inizio vero e proprio dipenderà dalla durata di un match esibizione in programma subito prima alla Rod Laver Arena tra Amanda Anisimova ed Elina Svitolina: c’è poco da fare, agli organizzatori dei tornei di tennis (o alla maggior parte, almeno) dare orari certi e in anticipo non piace proprio, sembra abbiano una vera e propria allergia per la questione. La diretta streaming di tutti i mini incontri è affidata a Eurosport, canale presente nell’offerta di piattaforme come Discovery+ e DAZN e dunque riservato ai titolari dei rispettivi abbonamenti.