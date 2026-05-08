Sinner-Ofner, diretta in chiaro per il debutto di Jannik agli Internazionali: orario e canale tv

"Regalo" di Sky agli appassionati di tennis: prima partita al Foro Italico trasmessa su TV8. In campo alle 19 di sabato 9 maggio, dopo Sinner tocca a Kalinskaya.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ufficializzate due importanti decisioni riguardanti Jannik Sinner. L’organizzazione degli Internazionali di Roma ha fissato l’orario del suo debutto nel torneo, in programma nella serata di sabato 9 maggio, mentre Sky – che detiene i diritti di trasmissione del Masters 1000 – ha fatto una scelta sulla diretta “in chiaro” sul canale partner, TV8, visibile liberamente sul digitale terrestre. Il rosso di San Candido scenderà in campo alle 19 contro Sebastian Ofner, naturalmente sul Centrale, e il match sarà trasmesso gratuitamente. Un bel “regalo”, insomma, per gli appassionati che non sono abbonati alla pay-tv milanese.

Internazionali: Jannik Sinner in campo prima di Anna Kalinskaya

Sinner aprirà la sessione serale di sabato 9 maggio sul campo principale del torneo, nella giornata dedicata al completamento del secondo turno del tabellone maschile. Per le donne, invece, sarà già tempo di terzo turno, con gli incontri della parte alta del tabellone. Jannik scenderà in campo alle 19 contro l’austriaco Sebastian Ofner, a seguire si disputerà il match femminile tra la sua ex fidanzata, Anna Kalinskaya, e Belinda Bencic. Un curioso “passaggio di testimone” tra Sinner e Annina, che hanno condiviso una liaison durata un annetto prima di prendere strade diverse. Per giunta, senza mai che fosse annunciata ufficialmente la fine della love story.

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Sabato 9 maggio, il programma degli incontri sul Centrale di Roma

Ad aprire il programma di giornata sul Centrale il match delle 11 tra Tomas Machac e Daniil Medvedev. Quindi, non prima delle 13, la sfida tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens: una brutta cliente per Jas, non ancora al top della condizione. A seguire un’altra big del panorama femminile, la numero 1: Aryna Sabalenka. Per la Tigre di Minsk il match contro Sorana Cirstea. In serata, poi, le già citate partite di Sinner e Kalinskaya, salvo sgradite sorprese legate alla pioggia. Una “bomba d’acqua”, infatti, ha sconvolto il programma del venerdì, costringendo a pesanti ritardi su tutti i campi del Foro Italico.

Sinner-Ofner su Sky, NOW e TV: “regalo” agli appassionati di tennis

Per l’incontro tra Sinner e Ofner – e solo per quello – ci sarà dunque la diretta in chiaro su TV8, oltre naturalmente alla “consueta” trasmissione in pay su Sky e NOW. Viva anche, per gli abbonati, l’opzione Sky Go: la diretta streaming sui dispositivi abilitati. Naturalmente, diretta live anche su Virgilio Sport. Grande l’attesa per la prima sfida di Jannik a Roma. Il campione italiano è reduce dal trionfo a Madrid, quinto Masters 1000 di fila portato a casa dopo quelli di Parigi (autunno 2025), Indian Wells, Miami e Montecarlo (tutti nel 2026). Sinner non ha mai vinto gli Internazionali, l’ultimo torneo di questa categoria così prestigiosa che non è ancora presente nel suo palmares.