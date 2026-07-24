Sinner rinuncia a Los Angeles 2028? Calendario folle dopo Wimbledon: Jannik e gli altri potrebbero dare forfait

La World Tennis ha annunciato le date dei tornei di tennis alle Olimpiadi americane: si comincia il 19 luglio tre giorni dopo la finale di Wimbledon. Cosa faranno Sinner e gli altri big?

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Calendari sempre più complessi e stavolta di mezzo ci sono addirittura le Olimpiadi di Los Angeles. Mancano ancora due anni all’appuntamento a cinque cerchi ma il mondo del tennis deve fare i conti con il primo problema. La World Tennis ha infatti stabilito l’inizio dei tornei di tennis per il 19 luglio, solo tre giorni dopo la fine di Wimbledon. Jannik Sinner e gli altri big potrebbero essere costretti a dare forfait.

La decisione di Los Angeles 2028

Difficile parlare di colpe quando si parla di Olimpiadi e soprattutto quando si parla di calendario. Nel mondo dello sport trovare gli incastri diventa sempre più complicati e quando c’è di mezzo il tennis diventa una vera e propria partita di Tetris. Mancano ancora due anni ai Giochi di Los Angeles 2028 ma tra gli appassionati della racchetta già sale la tensione. La World Tennis (ex ITF) ha infatti annunciato che i tornei di tennis si giocheranno dal 19 al 28 luglio, quindi di fatto nella seconda settimana dell’evento con un formato che sarà simile a quello di Parigi 2024. Ma c’è un problema, anche Wimbledon ha annunciato i suoi programmi per le prossime due stagioni e i Championships del 2028 termineranno solo il 16 luglio.

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Cosa faranno Sinner e gli altri

Riuscire a trovare gli incastri giusti nel calendario del tennis è sempre complicato. Le Olimpiadi di Los Angeles vanno in scena a luglio e dalla World Tennis è arrivata una sorta di prima concessione agli atleti visto che a differenza delle passate edizioni il torneo si giocherà nella seconda settimana dei Giochi e non nella prima come da tradizione. Ma nonostante questo slittamento, le date così vicine a quelle della fine di Wimbledon potrebbero rappresentare un problema per gli atleti al top. Arrivare in fondo allo slam inglese e poi volare dall’altra parte del mondo potrebbe essere decisamente complicato per Jannik Sinner così come per gli altri big che saranno impegnati sull’erba londinese.

Il forfait di Jannik a Parigi

Il mondo del tennis ha un rapporto con le Olimpiadi diverso dalle altre discipline. Se in sport come nuoto o atletica, la manifestazione a cinque cerchi rappresenta l’appuntamento più importante, nel tennis non sempre è così. Gli slam continuano ad avere una valenza superiore ed è difficile pensare che un atleta possa rinunciare a Wimbledon per concentrare la sua preparazione sui Giochi. Per Sinner sarà una scelta ancora più complicata visto che nel 2024 ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Parigi a pochi giorni dall’inizio a causa di una tonsillite acuta, una decisione che pure ha portato con sé un carico di polemiche.