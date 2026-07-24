Sinner ora diventa un culto, in pellegrinaggio da Singapore per un pezzo di Jannik: la crociera col numero 1 costa 6800 euro

Il sogno di un gruppo di fan in pellegrinaggio da Singapore si è incredibilmente realizzato a Sesto, dove hanno conosciuto dal vivo il loro idolo Sinner, che invece tutti gli altri suoi tifosi che vorranno incontrarlo sulla crociera dove sarà presente il 24 e 25 luglio dovranno pagare fior di quattrini

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Ultimi giorni di riposo prima di tornare ad allenarsi in vista della stagione sul cemento nordamericano per Jannik Sinner, che dopo le vacanze in Sardegna al fianco della sua compagna Laila Hasanovic è tornato a casa sua in Alto Adige, dove alcuni tifosi in pellegrinaggio per lui da Singapore sono riusciti a incontrarlo. L’azzurro però tornerà presto al mare, anzi, sul mare per un evento benefico organizzato sulla crociera Explora III di MSC, dove sarà ospite il 24 e 25 luglio e i fan potranno incontrarlo, anche se a costi tutt’altro che abbordabili.

Sinner ospite della crociera Explora III

Il 24 e il 25 luglio Sinner sarà ospite della lussuosa crociera Explora III di MSC, dove insieme al suo team sarà protagonista di due serate di beneficienza dove i presenti potranno incontrarlo dal vivo e scambiare due chiacchiere con lui. La crociera partirà da Genova ed effettuerà scali a Marsiglia, Saint-Tropez (dove dovrebbe scendere Jannik per fare ritorno nella sua Montecarlo), Villefranche, Livorno e infine Civitavecchia, dove arriverà il 29 luglio. Un’opportunità per tutti i suoi fan di entrare in contatto con il numero 1, o meglio, per tutti i suoi fan che potranno permettersi la lussuosa esperienza.

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I costi esorbitanti per andare in crociera con Sinner

Il biglietto per crociera infatti parte da ben 6800 euro, ai quali i presenti dovranno sommare i 750 euro (che serviranno a sostenere la Jannik Sinner Foundation) richiesti per incontrare dal vivo Sinner. Inoltre gli appassionati potranno anche prendere lezioni dal suo team su un campo da padel per la cifra di 350 euro. Al programma si aggiunge anche la sessione di 45 minuti di In Balance, un programma di Ocean Wellness pensato da Jannik, che dovrebbe prendervi parte insieme al resto del suo team.

Sinner incontra i fan in pellegrinaggio da Singapore per lui

La crociera non è però l’unico modo per incontrare dal vivo Sinner. Per entrare in contatto con Jannik si può anche tentare la fortuna facendo tappa a Sesto in Alta Pusteria dove vivono i suoi genitori e lui fa ciclicamente ritorno quando ha del tempo libero, come fatto da alcuni suoi fan sfegatati, protagonisti di una sorta di pellegrinaggio dalla lontana Singapore fino all’Alto Adige nel tentativo di incontrarlo.

Un tentativo che sembrava però non essere andato a buon fine, con i fan che hanno fatto il giro del paesino, andando al centro sportivo, alla Sinner House dove lavorano i genitori e nei bar e negozi locali con la speranza di vedere il loro idolo, che però non hanno avuto la fortuna di incontrare. Arresisi sono allora andati in un ristorante a mangiare la Pizza Sinner per avere un pezzo di Jannik, che per quello che sembra uno strano scherzo del destino si trovava proprio lì, intento a chiacchierare con i presenti. Increduli i fan hanno chiesto a Sinner di potersi fare una foto ricordo con lui, che ha ovviamente accettato, esaudendo il desiderio dei suoi tifosi che per incontrarlo hanno percorso tutta quella strada.