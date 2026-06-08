Sinner in ospedale per accertamenti: il San Raffaele preferito al J Medical, piano anti crisi per Wimbledon

Jannik in day hospital a Milano per gli esami programmati dopo i problemi contro Cerundolo al Roland Garros: da mercoledì la ripresa degli allenamenti in vista di Londra.

Jannik Sinner finisce in ospedale. Niente paura, non ci sono nuovi contrattempi per il campionissimo di San Candido, signore incontrastato del tennis mondiale e numero 1 della classifica ATP: si tratta dei famosi “accertamenti” programmati subito dopo la crisi attraversata nel corso del match del secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, culminata con la clamorosa eliminazione al quinto set dopo essere arrivato a un solo game dalla vittoria nel terzo. Da allora si sono susseguiti rumors e allarmi, indiscrezioni e sussurri. Adesso è il momento degli esami: Jannik e il suo team vogliono capire cos’è successo e hanno scelto il San Raffaele di Milano per avere tutte le risposte.

Le crisi di Sinner e le risposte attese dagli accertamenti

Non è la prima volta che Sinner incappa in problematiche di natura fisica, anzi la lista delle crisi – superate e non – si allarga sempre più. Perché, soprattutto in situazioni di caldo torrido, i meccanismi perfetti del campione azzurro spesso s’inceppano? Cosa succede al suo fisico? C’entrano la genetica, qualche altra motivazione di carattere fisico oppure entra in gioco anche una componente psicologica? Domande che Jannik e i suoi tifosi si sono posti dopo aver vissuto con sofferenza quel terribile pomeriggio parigino, iniziato sotto il sole cocente di mezzogiorno. Anche se Amelie Mauresmo, direttrice del Roland Garros, ha fatto capire come le 12 fossero un orario gradito allo stesso Sinner.

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Jannik dalla Sardegna a Milano con un cambio di programma

Dopo quella crisi, Jannik è andato a “disintossicarsi” in Sardegna, che è sempre più una sorta di buen retiro per lui nei momenti più difficili. Era qui – con Anna Kalinskaya – nella rovente estate del caso Clostebol, qui invece è stato raggiunto da Laila Hasanovic dopo i contrattempi parigini. Dopo una fugace comparsata monegasca, eccolo puntuale nella mattinata di lunedì a Milano, nel Padiglione diamante del San Raffaele, per un day hospital destinato a concludersi in serata. Si tratta in realtà di un cambio di programma, visto che inizialmente la struttura designata per gli approfondimenti diagnostici era il J Medical di Torino.

L’allarme Wimbledon e il piano di Sinner per essere al top

Dopo aver svolto tutti gli esami clinici, sarà il momento di tornare in campo. Sinner, come è noto, non disputerà tornei sull’erba prima dell’appuntamento di Wimbledon, dove difenderà il titolo conquistato nel 2025. Per alcune stagioni ha giocato con continuità ad Halle, in Germania, ma stavolta ha deciso di staccare un po’ la spina. Tra le varie ipotesi legate ai suoi problemi fisici, anche quella dei troppi impegni durante la stagione sulla terra. La ripresa degli allenamenti di Jannik, come riportato sulla Gazzetta dello Sport, è fissata per mercoledì a Montecarlo. Ritmi cadenzati e intensità crescente, il modo migliore per avvicinarsi a Wimbledon al top evitando nuove brutte sorprese.