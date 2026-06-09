Sinner ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dopo gli approfondimenti, cosa lo attende in vista di Wimbledon

Poco dopo le 13, Jannik Sinner ha lasciato il San Raffaele di Milano dopo la mattinata di esami e accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto per il secondo giorno consecutivo nel padiglione solventi del nosocomio milanese, dove ha deciso di recarsi per approfondire le eventuali cause del malore di Parigi, durante il secondo turno del Roland Garros. Non ha rilasciato dichiarazioni, avendo deciso di allontanarsi da un’uscita secondaria.
Sinner ha lasciato il San Raffaele
Rispetto a ieri, lunedì 8 giugno, il numero 1 del mondo del tennis ha scelto di andar via per si suppone rientrare a Montecarlo, dove riprenderà la sua vita e il piano in vista del prossimo impegno a Wimbledon, dove difende il titolo conquistato l’anno scorso con il suo bagaglio di punti.
Jannik è arrivato nella mattinata di oggi, martedì 9 giugno, dopo la prima giornata di esami strumentali e diagnostici approfonditi seguito personalmente dal professor Zangrillo (medico anche di Flavio Briatore, che frequenta Sinner a Montecarlo), il quale proprio nella giornata di ieri è uscito con il numero 1 del ranking e lo ha affiancato dopo la prima giornata di indagini.
Il crollo al Roland Garros
Gli accertamenti già programmati dopo il crollo al Roland Garros di dieci giorni fa, erano iniziati ieri mattina e si era conclusa attorno alle 16:30 quando il campione aveva lasciato il San Raffaele, e si era concesso per un breve saluto ai cronisti presenti all’esterno dopo che la voce del suo arrivo a Milano si era diffusa.
Adesso Sinner dovrà concentrarsi sul prossimo impegno da programma, che lo condurrà di nuovo a Londra per il torneo del Grande Slam più atteso della stagione.