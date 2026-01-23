Australian Open, allarme caldo e decisione drastica: Sinner penalizzato dall’orario con Spizzirri, anche Musetti rischia

Un’ondata di caldo sta colpendo l’Australia e in particolare lo stato di Victoria da giorni. Ma ora le condizioni sono destinate a diventare ancora più complicate. Gli organizzatori provano a correre ai ripari anche se la soluzione di posticipare di 30 minuti le gare del mattino non sembra una soluzione definitiva. E a farne le spese potrebbero essere anche Sinner e Musetti.

La decisione drastica degli organizzatori

Il grande caldo sta mettendo a dura prova i tennisti a Melbourne. Nel corso della giornata le temperature sono salire spesso intorno alla soglia di massima e nei prossimi giorni la situazione potrebbe anche peggiorare. Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di correre ai ripari decidendo di spostare di mezz’ora in avanti tutti i match in programma nella giornata di sabato. Una scelta che difficilmente risolverà il problema visto che la programmazione degli incontri prevede ancora un vasto utilizzo dei campi esterni che non godono della copertura. A Melbourne infatti solo Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain hanno la possibilità di chiudere il tetto della struttura in situazioni di caldo estremo o di pioggia.

Khachonov-Darderi: il nuovo orario

A dare il via al programma alla Show Court Arena sarà il match tra il russo Khachanov e l’italiano Luciano Darderi, un incontro che secondo i parametri soliti si sarebbe dovuto disputare intorno alle 12 (ora locale) e che invece viene spostato avanti di circa 30 minuti. Stesso orario anche per Lorenzo Musetti che affronta il ceco Thomas Machac, anche per il toscano sarà una sfida molto delicata ma con il vantaggio di giocare alla Melbourne Arena (o John Cain) dove però c’è la possibilità di chiudere il tetto in caso di condizioni meteo avverse.

Sinner: a che ora gioca contro Spizzirri

Il match di Jannik Sinner contro lo statunitense Spizzirri è in programma come da copione consolidato alla Rod Laver Arena. Un piccolo vantaggio visto che si tratta di uno dei tre campi del Melbourne Park che godono della possibilità di chiudere il tetto e quindi di tenere fuori il grande caldo. Il match è il secondo in programma sul centrale australiano con il programma diurno che comincerà con il match femminile tra la ceca Pliskova e la statunitense Madison Keys (detentrice del titolo in Australia). Poi toccherà all’azzurro che potrebbe scendere in campo intorno alle 12 ora locale quando in Italia saranno più o meno le 2 di notte.

I rischi per i tennisti

Quella degli organizzatori è una mossa che difficilmente risolverà il problema del caldo che sta colpendo lo stato di Victoria, anzi nei prossimi giorni le temperature sono destinate anche a salire e se per la giornata di sabato sono previsti 40 gradi, martedì si potrebbe arrivare anche a quota 42. Nelle valutazioni dell’organizzazione ci sono una serie di parametri per valutare il rischio caldo e potrebbero essere prese anche altre contromisure per evitare problemi agli atleti che già nei primi giorni hanno riportato conseguenza da questa situazione. Il caldo può mettere a dura prova la tenuta fisica dei tennisti, forse ancora di più in ambito maschile, dove i match si giocano al meglio dei 5 set.