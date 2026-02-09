Sinner in pensiero per l’amica Vonn, il messaggio social: “Ti penso”. Il padre chiude la carriera di Lindsey

Anche se lontano per i suoi impegni tennistici, Sinner ha voluto far sentire la propria vicinanza a Vonn con un bel messaggio sui social, mentre il padre vuole evitare che Lindsey torni a gareggiare

Nelle fin qui spettacolari Olimpiadi di Milano Cortina c’è stato purtroppo spazio anche la drammatica e violenta caduta di Lindsey Vonn, che dopo appena 12 secondi dall’inizio della sua discesa libera si è procurata una frattura al femore della gamba sinistra. Un incidente che ha tenuto e continua a tenere tutti con il fiato sospeso per le condizioni della statunitense, compreso il suo amico Jannik Sinner, che le ha voluto dedicare un messaggio sui social, mentre il padre di Lindsey, ancora scosso, ha ammesso che se avrà ancora voce in capitolo sua figlia non gareggerà più.

Milano Cortina, dal sogno all’incubo per Vonn

Il destino ogni tanto sa essere proprio spregevole. Questo deve aver pensato Vonn, che dopo il ritiro avvenuto nel 2019 aveva deciso di indossare nuovamente gli sci e tornare a competere solamente per poter prendere parte alle Olimpiadi invernali che si sarebbero tenute sulla pista di Cortina da lei tanto amata, salvo vederle terminare dopo appena dodici secondi dall’inizio della sua discesa per una terribile caduta che le ha causato una frattura al femore della gamba sinistra per cui è ancora ricoverata a Treviso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un finale che beffardo, che mette ancora più rabbia considerando gli ottimi risultati che aveva ottenuto in Coppa del Mondo (dove tutt’ora è prima nella classifica di specialità di discesa libera) e l’essere riuscita a recuperare in tempi record dal crociato rotto rimediato pochi giorni prima a Crans Montana.

Il pensiero di Sinner

Quanto accaduto a Vonn, che altro non può che essere definita come una leggenda vivente per lo sci, ha ovviamente scosso oltre che Milano Cortina tutto il mondo dello sport. Tantissimi sono stati infatti i messaggi di supporto e vicinanza per Lindsey, compreso quelle pubblicato lunedì 9 febbraio dal suo amico Sinner, che le ha dedicato una storia Instagram con una foto di loro due intenti a sciare assieme con la didascalia: “Ti penso”. Un gesto semplice, ma che vale comunque tanto, soprattutto visto quanto Jannik sia una persona riservata e che difficilmente esprima i propri pensieri sui social.

Instagram di Jannik Sinner

Il padre di Lindsey chiude la carriera della figlia

A rimanere scossa dall’incidente è stata soprattutto la famiglia di Lindsey, tanto che il padre in un’intervista telefonica all’Associated Press ha ammesso che se fosse per lui sua figlia non gareggerà più: “Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera. Non ci saranno più gare di sci per Lindsey Vonn, finché avrò qualcosa da dire al riguardo. È una persona molto forte. Conosce il dolore fisico e comprende le circostanze in cui si trova. Ed è in grado di gestirlo. Meglio di quanto mi aspettassi. È una persona molto, molto forte. E quindi penso che lo stia gestendo molto bene”. Una scelta che comunque appariva da subito scontata visto che era rientrata nel circuito esclusivamente per prendere parte a Milano Cortina.