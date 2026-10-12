Sinner, il pericolo maggiore deve ancora arrivare: l’avvertimento di Ljubicic. L’allarme di Fils sul calendario

L’infortunio ha tagliato quasi a metà la stagione del tennista altoatesino ma il timore più grande sarà affrontato solo al ritorno: anche Alcaraz è ancora alla ricerca di sé stesso

Jannik Sinner è stato costretto a concludere con grande anticipo la sua stagione. Il numero 1 del tennis (ancora per qualche giorno) deve fare i conti con un fastidioso infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di scendere in campo dopo Wimbledon. Ma la fase più delicata arriverà quando finalmente tornerà a giocare con un carico di dubbi e di incertezze da superare.

I dubbi verso il rientro

Il 2026 di Jannik Sinner si è concluso con la finale vinta a Wimbledon poi un problema al ginocchio si è trasformato in qualche di grande e di preoccupante. Dopo una serie di tentativi di tornare in campo, il tennista altoatesino è stato costretto a fare marcia indietro e a chiudere con grande anticipo la sua stagione rimandando il rientro in campo al 2027. Il primo grande obiettivo saranno gli Australian Open ma c’è da prendere in considerazione anche un altro fattore: cosa succederà una volta tornato a giocare ai livelli più alti? Il caso di Carlos Alcaraz è esemplare da questo punto di vista con lo spagnolo che dopo il rientro a New York per lo US Open non è ancora sembrato quello di inizio stagione o dello scorso anno, come testimoniato anche dal ko a sorpresa a Shanghai contro Bergs.

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L’avvertimento di Ljubicic

Proprio il rientro in campo, quando avverrà, sarà uno dei momenti da guardare con maggiore attenzione. L’intensità di una partita, soprattutto in un torneo dello slam, non può essere paragonata a quello che succede nel corso degli allenamenti, benché intensi. E Ivan Ljubicic ai microfoni di Sky guarda proprio in questa direzione: “La cosa più importante è che risolva il problema e che al rientro non abbia più fastidi. Per un giocatore non c’è niente di peggio che tornare in campo e avvertire un’altra volta dolore. La speranza è che la scelta di fermarsi con grande anticipo rispetto alla prossima stagione, quando ancora mancano tre mesi al suo inizio, potrebbe aiutarlo a recuperare completamente e a presentarsi in Australia in piena forma. Mi auguro che Jannik riesca a vivere questo periodo nel modo migliore”.

L’allarme di Fils sul calendario

Il tema infortuni continua a essere al centro del dibattito nel mondo del tennis, tanti i tennisti che nel corso della stagione sono stati costretti a fermarsi. Tra questi anche il francese Arthur Fils che a tratti ha dato l’impressione di potersi inserire tra i migliori al mondo ma è spesso stato frenato da problemi fisici. E nel corso di un’intervista a Spazio Tennis rivela la sua preoccupazione per il calendario ATP: “Il tennis è uno sport che richiede molto dal punto di vista fisico. Viaggiamo ogni settimana, giochiamo sempre in condizioni diversi e il calendario è pienissimo. Per questo motivo ci sono tanti infortuni. La cosa strana è che sono spesso i più giovani a essere infortunati. Lo stiamo vedendo ora con Sinner, a cui auguro la miglior guarigione possibile, ma lo abbiamo visto anche con Carlos, me e Jack Draper”.