Sinner, ennesimo primato: su Wikipedia batte Alcaraz e…il Papa. La mossa della disperazione di Djokovic contro Jannik e Carlos

Solo un paio di giorni fa Jannik Sinner si è assicurato per la terza volta consecutiva il premio “Fans’ Favourite” dell’ATP, ora l’azzurro trionfa anche in una speciale classifica: quella delle pagine Wikipedia più cliccate

A quanto pare in Italia c’è ancora qualcuno che non conosce la storia di Jannik Sinner e cerca di saperne di più su di lei. Il tennista numero 2 al mondo conquista un altro primato che con il campo da tennis ha a che vedere solo in maniera molto parziale: la sua pagina di Wikipedia è quella più cliccata in Italia.

Sinner da record anche su Wikipedia

Quale modo migliore per scoprire delle curiosità su un personaggio che controllare la sua pagina di Wikipedia. E a quanto pare c’è chi si affida alla famosissima enciclopedia online anche per quanto riguarda Jannik Sinner. Il 2025 è quasi arrivato alla conclusione e siamo arrivati a quel periodo dell’anno nel quale vengono a galla tutte le classifiche possibili e immaginabili. L’ultima, ma solo fino alla prossima, è quella che riguarda le pagine Wikipedia più visitate. Il 2025 si conferma l’anno del tennis visto che in Italia la pagina del tennista numero 2 al mondo ha ricevuto 3.877.70 visite.

A onor del vero va detto che i contatti sulla pagina Wiki del campione italiano sono notevolmente diminuite rispetto allo scorso anno quando avevano superato quota 5 milioni (ed era primo in questa speciale classifica anche a livello mondiale). Del resto ormai Jannik in Italia è un personaggio molto più che noto, e i particolari che riguardano la sua vita sono oggetto di articoli di tutti i tipi: dalla sua vita sportiva a quella personale e sentimentale.

Jannik più cliccato di Bergoglio e Prevost

La popolarità di Jannik Sinner sembra ormai raggiunto numeri da leggenda. A dimostrarlo c’è proprio la classifica su menzionata che vede l’azzurro riuscire ad avere la meglio nelle ricerche anche di due papi. L’altoatesino, infatti, ha numeri di contatti decisamente superiori rispetto sia a Papà Francesco che dal suo successore Leone XIV. La pagina dedicata al compianto Papa argentino ha ricevuto 3.144.224 visite, quella del suo successore si ferma un po’ prima a quota 3.025.143. Nella classifica delle pagine Wikipedia più ricercate ritroviamo il cantante Lucio Corsi, che si è tolto lo sfizio di battere Sinner nella classifica dei personaggi più cercati su Google nel 2025. A inseguire Jannik in questa graduatoria non può mancare Carlos Alcaraz, la cui pagina Wikipedia in Italia è stata visualizzata quasi 2 milioni di volte.

La mossa della disperazione di Djokovic

Novak Djokovic non ha nessuna intenzione di mollare la presa e vuole ancora sfidare il passare del tempo. La volontà evidente è quella di provare a vincere ancora un titolo slam e per farlo, il serbo ha deciso di affidarsi ai servizi del dottore statunitense Mark Kovacs, ex tennista e direttore esecutivo della International Tennis Performance Association. Kovacs è considerato un vero e proprio luminare nel mondo della preparazione fisica e sportiva, per anni è stato un faro del tennis statunitense con cui spesso è entrato anche in rotta di collisione ma vanta collaborazioni anche con altre realtà sportive visto che ha lavorato con grandi marchi come Gatorade oltre che come consulente per i Cleveland Cavaliers in NBA. Nole prova ad affidarsi a lui per provare a sfidare “padre tempo” e i suoi 38 anni. La sfida a Sinner e Alcaraz non è ancora conclusa.