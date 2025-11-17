Sinner, quando torna in campo il campione delle ATP Finals: il 10 gennaio nuova sfida milionaria con Alcaraz

Dopo il trionfo di Torino, Jannik va in vacanza con Laila: la preparazione a Dubai, il match esibizione con Carlitos in Corea, quindi il via all'operazione Australia.

La festa col pubblico di Torino, gli abbracci al team, al fratello Mark, alla fidanzata Laila e al cagnolino Snoopy, il meticcio che promette di diventare la sua mascotte: Jannik Sinner ha concluso come meglio non avrebbe potuto il suo 2025. La vittoria-bis alle ATP Finals chiude un cerchio per il campione altoatesino, che in questa stagione tribolata, cominciata tra le ansie e i patemi del caso Clostebol e che l’ha visto fermarsi per tre mesi tra febbraio e aprile, ha comunque portato a casa due Slam, due finali major, un Masters 1000, due ATP 500 e – appunto – le Finals. Un bilancio da urlo. E ora è tempo di godersi le meritate vacanze.

Sinner va in vacanza: mini tour con Laila e Snoopy

Come è noto, infatti, Sinner ha detto di no alla convocazione di Volandri per le Finals di Davis. Manderà messaggini di incoraggiamento agli azzurri dell’Italia e – assicura – farà il tifo per loro. Nel frattempo preparerà armi e bagagli e si godrà un po’ di ripos. Il programma per le prossime settimane è delineato. Jannik deve recuperare dopo il tour de force effettuato sul cemento indoor per vincere tutto ciò che poteva (Vienna, Parigi e le ATP Finals, oltre ai milioni del Six Kings Slam di Riad) e riavvicinarsi ad Alcaraz nella classifica ATP. Uno sforzo che adesso va smaltito. Prima un po’ di relax, poi il buen retiro a Sesto insieme ai genitori che lo hanno snobbato in finale a Torino. Quindi la mini luna di miele con Laila (e Snoopy) chissà dove.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La preparazione di Jannik: Dubai la prima tappa

Vacanze non troppo lunghe, comunque. Già ai primi di dicembre, infatti, Sinner si trasferirà a Dubai che, come per il 2024, sarà la prima tappa del suo percorso di preparazione alla nuova stagione. Il 2026 sarà un altro anno molto intenso per Jannik, che dovrà partire subito a tutta: in Australia dovrà difendere i 2000 punti del successo dello scorso anno (Alcaraz, eliminato nei quarti da Djokovic, ne perderà soltanto 400), prima di lanciarsi all’inseguimento dello spagnolo nei tre mesi in cui, l’anno prima, è stato costretto ai box. Uno sprint che, con tutta probabilità, lo riporterà stabilmente in vetta al ranking.

Corea e Australia a gennaio per Sinner: il programma

Prima, però, Sinner e Alcaraz si sfideranno nel primo grande evento tennistico del nuovo anno. La finale di un torneo? Macché: una sfida esibizione milionaria, in programma il 10 gennaio in Corea e che ha già scatenato polemiche visto che l’annuncio era stato diffuso proprio nel mezzo delle polemiche per il no di Jannik alla Davis (che, ovviamente, in Italia tutti hanno già dimenticato). Poi Jannik e Carlos voleranno insieme in Australia, dove prima dello Slam di Melbourne dovrebbero partecipare al Million Dollar 1 Point Slam, torneo tra pro e dilettanti che mette in palio un milione di dollari australiani. Alcaraz ha già assicurato la sua presenza, anche Sinner si è offerto di giocare.