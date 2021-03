Sinner: "Queste sono le partite che mi fanno crescere"

Jannik Sinner ha commentato la vittoria contro Roberto Bautista Agut al torneo di Dubai: “Roberto è un giocatore incredibile, molto solido. E ‘stata molto dura, ho cercato di non spingere troppo o di non colpire la palla troppo lentamente. Sto cercando questo tipo di partite difficili per migliorare”.

“Sono felice di aver vinto e domani potrò giocare un’altra partita qui. Ho cercato di controllare il più possibile le mie emozioni, il che mi ha aiutato molto”, le parole dell’azzurro, che ai quarti di finale se la vedrà con Aslan Karatsev.

OMNISPORT | 17-03-2021 20:36