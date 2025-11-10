Sinner, la racchettata in testa per scuotersi poi il sorriso per Sonego e c’è chi intravede una dedica romantica a Laila

Un match complicato quello di Sinner che nel primo set contro Felix Auger-Aliassime, al debutto alle ATP Finals, ha sofferto molto. E sui social c’è chi scova il gesto segreto di Jannik

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner comincia il suo tentativo di bis alle ATP Finals di Torino con la vittoria in due set contro il canadese Auger-Aliassime. Dopo aver sofferto nel primo set, l’azzurro approfitta anche di una condizione non perfetta del suo avversario costretto a ricorrere alle cure mediche per un problema al polpaccio. E mercoledì ci sarà la sfida a Zverev.

La racchettata in testa: Jannik si scuote

Non è stato un primo set semplice per Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo soffre contro Felix Auger-Aliassime come era successo anche nel corso della finale di Parigi. Se al servizio Jannik è quasi sempre perfetto, in risposta non riesce a trovare la soluzione giusta per riuscire a piazzare il break che arriverà soltanto nel 12esimo gioco. Qualche errore di troppo per l’azzurro che nel corso del primo parziale si lascia andare anche a un raro gesto di frustrazione colpendosi con la racchetta in testa quasi come a volersi scuotere.

Sinner vs Auger-Aliassime: le emozioni del match

Il gesto romantico a Laila e il sorriso per Sonego

Jannik gioca in casa, a Torino sembra aver trovato il suo ambiente ideale e non solo per le superficie del campo da gioco. Sugli spalti sono tutti per lui. Nel corso del match le telecamere indugiano sulle tribune alla ricerca di volti famosi e tra questi spunta anche quello un po’ imbarazzato di Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese viene inquadrato in compagnia della fidanzata Alice Petruccioli e finisce anche sui maxischermo dell’inalai Arena. Sinner se ne accorge e prima di andare a servire, non trattiene un sorriso alla vista dell’amico e compagno di doppio in più di un’occasione.

Ma è a fine partita che i social si scatenano per davvero. La presenza sugli spalti di Laila Hasanovic che già aveva fatto la sua comparsa in occasione del torneo di Vienna attira tante attenzioni. Il tennista altoatesino dopo la vittoria indica una punto nel pubblico, il polsino tra le mani assume la forma del cuore ma tanto basta ai tanti fan di Jannik per creare un collegamento immediato con la modella. Per molti è una dedica romantica, ma molto probabilmente si tratta di pura casualità.

Le parole di Sinner

A Torino si ricomincia come era finita lo scorso anno, con il pubblico della Inalpi Arena che festeggia la sua vittoria con un coro per Jannik Sinner. L’altoatesino prima dell’intervista di rito non nasconde un po’ di imbarazzo poi giudica con grande lucidità il suo esordio contro Felix Auger-Aliassime.

“E’ un posto molto speciale, sono contento di giocare qua. Mi sono sentito abbastanza bene, il primo tempo è stato molto difficile fino al 6-5 poi ha avuto un problema fisico. E’ molto bello avere due italiani con Lorenzo (Musetti, ndr) e me, ma anche con la coppia formata da Simone e Andrea (Bolelli e Vavassori, ndr). C’è tanta Italia qua in Italia. Mi porto a casa il feeling di giocare qua, sono contento di come ci siamo adattati. Ho un gruppo difficile con gente che serve molto bene, devi essere sempre concentrato. Appena vai di un break sotto è difficile recuperare”