Sinner, relax e sorpresa ai bambini a Sesto: Fedez ritratta su Hitler ma punzecchia (con invidia) Jannik sulle tasse

Dopo il paragone con Hitler Fedez tira una frecciatina a Sinner per la sua residenza a Montecarlo e dice di non avere intenzione di conoscerlo. Nel frattempo Jannik si gode qualche giorno di relax a casa sua

Dopo la trasferta nordamericana e prima di quella asiatica, Jannik Sinner ha deciso di fare tappa a casa sua in Alto Adige per qualche giorno di relax durante il quale è stato avvistato in una malga e visto come spettatore a una partita di una squadra di calcio under-12 alla quale ha anche portato fortuna. Nel frattempo Fedez prova a correggere il tiro dopo il paragone con Adolf Hitler ma lancia un’altra frecciatina, ammettendo anche di invidiarlo a riguardo, al n°2 ATP sulle tasse a Montecarlo.

Qualche giorno di relax a casa per Sinner

Come suo solito dopo le lunghe trasferte come è stata quella negli Stati Uniti per il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open, per staccare un po’ la mente dal tennis e rilassarsi Sinner è tornato a casa a Sesto Pusteria per passare qualche giorno insieme a famiglia e amici. Una tappa di piacere e relax documentata anche da alcuni scatti sui social dome quello della malga San Silvestro e della partita di calcio – una delle sue grandi passioni – dell’Asc Olang, la cui formazione under-12 ha trionfato per 5 a 4 davanti a lui, con i bambini, evidente un po’ emozionati, che poi hanno fatto una foto di quadra insieme a lui e la società che ha condiviso lo scatto sul proprio profilo Instagram.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dagli USA alla Cina

Tra qualche giorno per Sinner sarà però tempo di partire per la tournée asiatica. Jannik infatti tornerà in campo per l’ATP 500 di Pechino che si disputerà dal 24 al 30 settembre e dove dovrà difendere i 330 punti della finale raggiunta l’anno scorso e persa con Carlos Alcaraz, che quest’anno ha deciso di optare per il torneo pari livello di Tokyo. Successivamente il n°2 al mondo disputerà il Masters 1000 di Shanghai da lui conquistato nella passata stagione per poi fare ritorno in Europa per gli ultimi tornei che precedono le ATP Finals.

Fedez rincara la dose: dopo il paragone con Hitler arriva la critica (con invidia) sulle tasse di Montecarlo

Intanto continua la polemica sulla strofa condivisa da Fedez sul proprio profilo Instagram in cui ha paragonato Sinner ad Adolf Hitler per via delle origini altoatesine del tennista. Una scelta quella del rapper che sembra essere stata fatta per attirare l’attenzione su di sé in vista del suo concerto al forum di Assago e per tornare a far parlare di sé sfruttando l’enorme popolarità di Jannik, da lui forse un po’ invidiata.

In un’intervista a La Zanzara Fedez ha poi spiegato che la sua non vuole essere una critica a Sinner, ma al fanatismo che si è venuto a creare attorno alla sua figura, specificando anche di non avere alcuna intenzione di volerlo conoscere, anche se rimangono molti dubbi sul fatto che Jannik abbia mai espresso questo desiderio: “Non è una critica a Sinner, è più una critica al fanatismo italiano. Non è che ho accostato Sinner a Hitler. Si chiama ironia. E, tra l’altro, non lo conosco e non mi interessa conoscerlo”. Peccato però che poco dopo il rapper di Rozzano abbia rifilato un altra frecciatina a Jannik tirando in mezzo la sua scelta di prendere residenza a Montecarlo e pagare lì le tasse, il tutto non nascondendo la sua invidia a riguardo: “Grandissimo Sinner che sta a Monaco e non paga le tasse qua. Potessi anche io lo farei subito”.