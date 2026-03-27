Sinner e Alcaraz scherzano a distanza sulla possibilità di giocare in coppia ad altri sport, mentre nel frattempo uno insegue un record storico a Miami e l'altro si dedica a spese folli per dimenticare la precoce eliminazione

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno vivendo per ora un 2026 speculare. Se all’inizio della stagione era lo spagnolo quello in grande forma e l’azzurro il giocatore un po’ più in difficoltà, da un mese a questa parte la situazione si è completamente ribaltata, con Sinner ancora in corsa al Masters 1000 di Miami per completare il Sunshine Double e con la possibilità di farlo stabilendo un record che avrebbe dell’incredibile, mentre Alcaraz sta cercando di staccare dal tennis per recuperare un po’ di energie mentali, dedicandosi a seguire il padel e ad acquisti extra lusso.

Sinner replica ironicamente ad Alcaraz

Obiettivo dimenticare il deludente Sunshine Double e ricaricare le pile in vista della stagione sulla terra rossa per Alcaraz, che per distrarsi in questi giorni a è andato ad assistere a un evento di padel, sport di cui è appassionato e, questo è quanto si può dedurre dalle sue parole, anche un ottimo giocatore vista la sua convinzione di poter battere Tapia e Coello – i migliori giocatori del circuito maschile – in coppia con Sinner, il quale però sembra meno convinto.

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Durante un suo intervento a Tennis Channel Jannik ha infatti replicato ironicamente alla proposta di Carlos evidenziando come il padel non sia proprio uno degli sport che meglio gli riesce, affermando che quindi toccherebbe ad Alcaraz trascinare la coppia, cosa che invece lui sarebbe disposto a fare in tutt’altra disciplina: “Se lo ha detto, dovrà correre e giocare per due, perché non sono un granché a padel. Tutti sappiamo quello che Carlos è in grado di fare in ogni sport: gioca bene a golf ed è ovviamente un fantastico tennista. Io posso competere per entrambi nello sci”.

Nuova spesa folle per Alcaraz: comprato uno yacht più grande di quello di Nadal

Il padel non è però l’unico modo trovato da Alcaraz per distrarsi. Lo spagnolo si sarebbe anche dedicato a qualche spesa folle nell’ultimo periodo, come l’acquisto di uno yacht di lusso su misura per lui costato la bellezza di 10 milioni di dollari. L’imbarcazione di 88 piedi (27 metri, tre in più dello yacht dell’idolo di Carlos, Rafael Nadal), che è ancora in costruzione, avrà al suo interno cinque cabine e un salotto in poppa ed è stata voluta dallo spagnolo per poter ospitare la sua famiglia e i suoi amici in occasione delle vacanze e dei giorni liberi.

Sinner a Miami mette nel mirino un record storico

Sinner invece al momento resta molto concentrato sul suo torneo di Miami, dove punta a bissare il titolo di Indian Wells per accorciare in classifica proprio su Alcaraz. In Florida Jannik potrebbe inoltre stabilire un nuovo incredibile record. L’azzurro è infatti in corsa per completare il Sunshine Double, impresa riuscita in precedenza a sette tennisti nel circuito singolare maschile, nessuno dei quali è però mai riuscito a conquistarli entrambi senza perdere un set, cosa che invece potrebbe riuscire a Sinner, il quale non perde un parziale in un Masters 1000 dal terzo turno di Shanghai e a cui mancano solo due sfide per aggiudicarsi il titolo, la semifinale contro Alexander Zverev e l’eventuale finale contro il vincitore della sfida tra Jiri Lehecka e Arthur Fils.