“Mi rode che Sinner sta a Montecarlo”: la frase di Giovanna Botteri e il paragone con Alcaraz scatenano un putiferio

La residenza a Montecarlo del numero 1 del mondo del tennis torna a essere argomento di polemica: le parole di Botteri e Luca Sommi fanno arrabbiare i tifosi di Sinner

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner e la residenza a Montecarlo: una saga che giunge all’ennesimo capitolo e che stavolta riguarda anche due giornalisti come Giovanna Botteri e Luca Sommi, che sono decisamente lontani dal mondo dello sport. Il caso sbarca immediatamente sui social con i tifosi del numero 1 del mondo che insorgono in sua difesa.

Il dialogo tra Giovanna Botteri e Luca Sommi

“Quanto mi rode che Sinner sta a Montecarlo”, esordisce così Giovanna Botteri quando il discorso con Luca Sommi si sposta sul numero 1 del mondo. Il giornalista che la ospita nel suo spazio per un lungo incontro intitolato incalza: “Anche a me moltissimo. Ma io mi chiedo a volte, ma tu guadagni 70 milioni di euro all’anno ma perché non fai come Alcaraz che ha mantenuto la sede fiscale in Spagna. Non bastano 70 milioni di euro all’anno?”. La conversazione continua con Botteri: “Io mi chiedo sempre ma uno ma che cosa fa con 70 milioni di euro all’anno?”.

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La difesa dei fan di Sinner

Il video dell’incontro tra Sommi e Botteri risale a qualche giorno fa, il “passaggio incriminato” fa la sua comparsa però soltanto da poco sui social e nel breve volgere di qualche ora fa il giro del web. I fan di Sinner insorgono immediatamente in difesa del numero 1 del mondo: “Addetti ai lavori che fanno tutto tranne che informare perché sono disinformati soprattutto sull’argomento in questione – scrive Vale – e per di più traspare un tantino di invidia”. Anche Federico la pensa allo stesso modo: “Chiunque lamenti questa cosa è un grandissimo ipocrita”. E ancora: “Perché Botteri e l’altro giornalista non citano anche Berrettini, Musetti o tantissimi altri atleti, anche loro con residenza a Montecarlo? L’indignazione è proprioznale al conto in banca?”.

La residenza a Montecarlo: torna la polemica

Le parole di Giovanna Botteri e Luca Sommi alimentano una vecchia polemica che riguarda Jannik Sinner che riguarda appunto la residenza a Montecarlo. Non si tratta però di una scelta che riguarda solo il tennista altoatesino ma anche altri tennisti italiani e stranieri. Tra gli italiani ci sono infatti anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, ma è una scelta che hanno fatto anche giocatori stranieri come Zverev, Tsitsipas e Dimitrov. La decisione di andare a Montecarlo viene fatta non solo per ragioni fiscali ma anche perché il Principato offre dal punto di vista logistico una sistemazione ideale per programmare gli allenamenti ma anche per la privacy.