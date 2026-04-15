Sinner, retroscena da n° 1: l'accordo con Laila, il malanno di mamma Siglinde e la dieta del mago di Djokovic

L'agreement con la fidanzata sui social, l'indisposizione della madre prima della finale, la dieta speciale chiesta al santone amato da Nole: quante rivelazioni dopo Montecarlo.

Dal trionfo di Montecarlo e dalla vetta riconquistata nel ranking ATP Jannik Sinner si porta dietro un campionario di istantanee. Il rosso di San Candido ha rotto il tabù sulla terra rossa e s’è ripreso – anche se forse solo per pochi giorni – la leadership in classifica a scapito di Carlos Alcaraz. Cosa vien fuori dopo l’impresa nel Principato, in quello che può essere considerato a tutti gli effetti come il vero torneo di “casa” del campione altoatesino? Una serie di rivelazioni, retroscena e dettagli inediti. L’accordo sdoganato con la fidanzata Laila Hasanovic, ad esempio. Ma anche la paura per il malanno di mamma Siglinde prima della finale con Carlitos, oppure una confessione a sorpresa sulla dieta seguita dopo Melbourne.

Il “contratto” social tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Che Sinner abbia deciso di effettuare diverse “aperture” al suo modo di rapportarsi con media e tifosi è sotto gli occhi di tutti. Su una cosa, però, il nuovo numero 1 non è disposto a concedere deroghe: i social. Tutto deve rimanere sotto il suo controllo, non gli piacciono le esposizioni non necessarie. Ecco perché, come rivelato in un dettagliato articolo firmato da Gaia Piccardi per il Corriere della Sera, Jannik ha stipulato un vero e proprio accordo con Laila: non postare foto con lui. Miss Hasanovic può pubblicare tutto, ma non il suo fidanzato. Una postilla “fatale” a una delle sue ex, l’influencer Maria Braccini, ma che la modella danese sta rispettando in pieno.

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Il mistero di mamma Siglinde: “Stava male prima della finale”

A proposito delle donne di Sinner, lo stesso campione azzurro ha fatto una confessione su mamma Siglinde e sulla sua assenza dal box durante la finale con Alcaraz. “Mamma non c’era perché non si sentiva bene ieri e anche oggi“, la rivelazione dopo la partita vinta in due set sull’amico-rivale spagnolo. “Voleva stare nel box, ma alla fine ha pensato fosse meglio restare fuori“. S’è materializzata subito dopo, piangente e raggiante, immediatamente confortata dall’esito dell’incontro. Mistero svelato, insomma. Del resto, è notoria l’apprensione di frau Sinner durante le partite del figlio, soprattutto quelle importanti. Il web la ama anche e soprattutto per questo, ne apprezza l’umanità e la spontaneità.

La nuova dieta di Jannik e i consigli di Cannillo, l’amico di Nole

Pianificato e costruito nei minimi dettagli, invece, il “metodo” che sta dietro ai successi di Sinner. Che a Melbourne aveva sofferto di un virus debilitante e che, a partire da quella brutta esperienza, ha modificato – d’accordo col suo team – finanche le sue abitudini alimentari. È emerso, ad esempio, che Sinner dopo gli Australian Open ha seguito una speciale dieta senza glutine e ha consultato uno specialista nel ramo, il dottor Joseph Cannillo, il “mago” di Novak Djokovic, naturopata e chiropratico di fama mondiale. Dopo aver aiutato Nole a vincere le sue allergie, ha dettato la linea per Jannik: niente sgarri. Concessi al massimo una tantum, come la cotoletta e il gelato al pistacchio post trionfo a Miami.