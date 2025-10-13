Sinner a Riad per il Six Kings Slam, sauditi pazzi per Jannik: ma il video con lo sceicco imbarazza

Bagno di folla a Riad per l'arrivo del rosso di San Candido: mercoledì alle 18.30 l'atteso debutto nel preliminare del torneo-esibizione contro il greco Tsitsipas.

L’avventura al Six Kings Slam è ufficialmente cominciata per Jannik Sinner. Il cachet milionario destinato a lui e agli altri protagonisti della remuneratissima “esibizione” ha indotto ancora una volta i big del panorama mondiale, da Sinner ad Alcaraz, da Djokovic a Zverev, a non disertare il ben remunerato appuntamento di Riad. Quattro giorni di incontri, tra cui uno di riposo, per designare il “re degli Slam”. E pazienza se ai nastri di partenza ci sia chi di Slam non ne ha vinto neppure uno, come lo stesso Zverev, Fritz oppure Tsitsipas: quel che conta, per gli organizzatori sauditi, è portare le eccellenze mondiali a casa loro. Anche quelle del tennis.

Six Kings Slam, bagno di folla per Sinner

Tra tutti e sei i protagonisti della kermesse, quello che ha avuto l’accoglienza più calorosa è stato proprio Sinner. Bagno di folla per il rosso di San Candido al momento dell’arrivo a Riad. A centinaia lo hanno accolto con eccezionale entusiasmo, riservandogli applausi, addirittura cori e qualche scritta simpatica sui cartelloni. Jannik ha cercato di accontentare tutti tra selfie, foto ricordo e i cari vecchi autografi. Forse non si aspettava un’accoglienza del genere, di sicuro non immaginava di poter ricevere un enorme mazzo di fiori di benvenuto da parte dell’organizzazione. Anche a Riad, ovviamente, sperano che la finale sia tra lui e Alcaraz.

Jannik e le immagini del sovrano alle spalle

Un video diffuso sui social documenta il bagno di folla per il campione italiano, l’enorme attesa per lui e per gli altri protagonisti della mini kermesse. “Sono molto felice di tornare qui al Six Kings Slam, molto eccitato di scendere in campo mercoledì“, le parole di Sinner. Ma alcuni frame del video provocano imbarazzo, quelli in cui Jannik si accomoda in un elegante salotto dove alle pareti fanno bella mostra quadri e ritratti di Mohammad Bin Salman, il sovrano de facto del paese, riformatore discusso e controverso, oltre che dall’aura fumantina. A molti quella di Sinner, e degli altri campioni in gara, è sembrata una sfilata sotto le insegne del signore locale, in un’evidente e discutibile operazione di sportwashing.

Six Kings Slam: date, orari e quando gioca Sinner

Anche se non vale niente in ottica ATP ed è riservato ad appena sei partecipanti, il Six Kings Slam – interamente trasmesso in diretta su Netflix – vede in campo il meglio del tennis attuale. Si parte mercoledì 15 ottobre con gli incontri del primo turno: alle 18.30 Sinner contro Tsitsipas, a seguire Zverev contro Fritz. Il giorno dopo, giovedì 16 ottobre, è il momento delle semifinali. Alle 18.30 Alcaraz attende il vincitore del match tra il tedesco e lo statunitense, a seguire Djokovic sfida il vincitore della partita tra Jannik e il greco. Gran finale sabato 18 ottobre: alle 18.30 la finale per il terzo posto, a seguire quella per il primo.