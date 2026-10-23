Alcaraz e Ferrero di nuovo insieme un anno dopo alle ATP Finals: Sinner, recupero record per andare a Torino?

Ferrero sarà presente come ospite del club dei numeri 1 a Torino, dove a distanza di un anno dal loro addio riabbraccerà Alcaraz. Intanto, stando al settimanale Chi, Sinner starebbe valutando un rientro lampo per ATP Finals, eventualità che però appare molto poco percorribile

Un anno dopo il loro addio, arrivato in maniera totalmente inaspettata al termine della passata stagione, Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero potrebbero incontrarsi in occasione delle prossime ATP Finals stando a quanto riportato da Marca, secondo cui l’allenatore spagnolo sarebbe stato come ospite del club dei numeri 1 ai quali si aggiungerà a breve Alexander Zverev. Stando al settimanale Chi a Torino inoltre punterebbe a esserci, ma in questo caso in campo, pure Jannik Sinner, anche se l’eventualità appare quantomai remota, anzi, si potrebbe dire impossibile dato che difficilmente l’azzurro avrebbe annunciato la fine anticipata della stagione se avesse avuto anche solo la minima chance di poter partecipare al torneo di fine anno.

Alcaraz e Ferrero si incontreranno per la prima volta dopo un anno alle ATP Finals

Al termine della passata stagione il mondo del tennis veniva sconvolto dall’annuncio di Alcaraz riguardante la separazione dal suo storico allenatore Ferrero. Una notizia totalmente inaspettata, arrivata dopo anni di collaborazione estremamente fruttuosi che avevano portato il classe 2003 dall’essere una semplice giovane speranza altamente promettente a un giocatore capace di diventare il numero 1 più giovane di sempre e a vantare ben sei titoli dello Slam a soli 22 anni.

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Da quel giorno i due non si sarebbero più incontrati, ma questa lontananza potrebbe giungere a una fine il prossimo mese. Stando a Marca infatti Ferrero sarà presente come ospite del Club dei numeri 1 alle ATP Finals, evento per il quale Alcaraz si è già qualificato. L’allenatore spagnolo e Carlos potrebbero dunque riabbracciarsi proprio a Torino, dove l’anno scorso avevano disputato l’ultimo loro torneo insieme arrivando in finale, poi persa contro Sinner. Una reunion che comunque era già nell’aria visto l’annuncio del coach spagnolo di voler tornare ad allenare nel circuito maggiore.

Sinner proverà a tornare in campo per le ATP Finals?

Quella di Ferrero potrebbe però non essere l’unica presenza a sorpresa in quel di Torino. Stando al settimanale Chi, che ha analizzato la collaborazione sempre più stretta tra Sinner e Alberto Zangrillo, le cure dell’azzurro starebbero procedendo a gonfie vele, tanto che Jannik avrebbe cambiato la sua prospettiva “che comincia a prendere forma è quella di un possibile rientro per le Finals di fine anno”.

Un’eventualità che però appare difficilmente percorribile, dato che Sinner ha annunciato ormai due settimane fa la fine anticipata della sua stagione, cosa che difficilmente avrebbe fatto se avesse nutrito anche solo la minima chance di poter tornare a competere senza rischi nel 2026, e che stando alle ultime informazione che si hanno su di lui avrebbe deciso di prendersi un periodo di pausa dal tennis di circa un mese, il che significherebbe che si presenterebbe a Torino praticamente senza alcuna preparazione e quindi ben lontano dalla forma migliore. L’opzione più probabile, e quella che tutti ci auguriamo, è che Jannik possa mettersi definitivamente alle spalle i problemi al ginocchio entro la fine del 2026 per poter svolgere una preparazione adatta per essere in campo e competitivo all’Australian Open.