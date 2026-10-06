Sinner, il timore più grande si concretizza: “Il mio 2026 finisce qui”. Le conseguenze in classifica e per il futuro

I timori erano fondati e ora trovano certezza. Jannik Sinner non tornerà in campo nel 2026 a conferma che l’infortunio al ginocchio preoccupa moltissimo. Dopo una serie di forfait, il campione italiano ha annunciato di voler chiudere in anticipo una stagione che di fatto è finita con la vittoria in finale a Wimbledon: per lui niente ATP Finals e niente Coppa Davis ma soprattutto l’inevitabile addio al numero 1 al mondo.
- L’annuncio di Sinner: “Il mio 2026 finisce qui”
- Il messaggio di Jannik
- Niente ATP Finals e addio numero 1
L’annuncio di Sinner: “Il mio 2026 finisce qui”
L’annuncio ufficiale di Jannik Sinner fuga ogni possibile congettura. Ma più che di una notizia vera e propria si tratta di una conferma alle voci che stanno girando ormai da giorni. Il numero 1 del mondo continua ad avere problemi al ginocchio e le ultime indiscrezioni andavano tutte nella direzione di una stagione che si sarebbe conclusa in anticipo. Nel corso delle ultiume settimane il numero 1 al mondo si è sottoposto a una lunghissima serie di visite e di trattamenti tra Milano e il J Medical di Torino. Poi il ritorno agli allenamenti a Montecarlo aveva aperto una finestra di speranza, ma l’azzurro dopo pochi minuti in campo è stato costretto a fermarsi nuovamente. L’ultimo “avvistamento” è avvenuto a Lione, con Jannik che si sarebbe sottoposto a una visita presso un luminare del ginocchi che ha operato anche Locatelli e Thuram della Juventus. E da questa serie di visite, la strategia scelta è quella della terapia conservativa. Quindi per il ritorno in campo bisognerà aspettare il 2027 e gli Australian Open.
Il messaggio di Jannik
Così come avvenuto nel corso delle ultime settimane, è stato lo stesso Sinner a rivelare la sua decisione sui social rivolgendosi direttamente ai suoi tifosi: “Vorrei darvi un piccolo aggiornamento. Insieme ai dottori ho deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il mio ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente terminata. negli ultimi due anni, specialmente nel finale a Torino, ho vissuto alcune delle emozioni più belle ma questa volta sarà diverso. Devo pensare soprattutto a lungo termine per la mia carriera. Farò il possibile per tornare in campo al 100%, ringrazio in anticipo tutti voi per il supporto e spero di rivedervi presto”.
Niente ATP Finals e addio numero 1
Le parole di Sinner aprono alla conclusione più amara della sua stagione e soprattutto raccontano del momento più difficile della sua carriera. L’azzurro è costretto a rinunciare ai tornei che aveva in programma: il Six Kings Slam, Vienna e il Masters 1000 di Parigi. Ma soprattutto l’azzurro non difenderà il doppio titolo vinto a Torino con le ATP Finals che nel 2026 avranno un nuovo vincitore. Per l’azzurro ci sarà anche l’inevitabile addio alla posizione numero 1 del mondo, i punti di distacco con Zverev sono ormai solo 1280 con Sinner che si vedrà scalare i punti delle vittorie a Vienna e a Parigi, e proprio in occasione del torneo francese il tedesco potrebbe completare la sua stagione da sogno e dopo i due slam prendersi anche la posizione numero 1 in classifica.