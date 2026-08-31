Sinner rinuncia agli allenamenti: Jannik non corre rischi e continua la fisioterapia al J Medical, cosa cambia per il rientro

Sinner ha temporaneamente preso dimora a Torino, dove al J Medical proseguirà la propria riabilitazione per un'altra settimana, ritardando il proprio ritorno agli allenamenti. Il piano per il rientro però rimane sempre quello di puntare a Pechino

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Dovrà portare ancora pazienza Jannik Sinner, che obbligato a saltare tutta la stagione sul cemento nordamericano senza dubbio non vede l’ora di mettersi alle spalle il problema al ginocchio e tornare in campo. La tendinite che lo ha colpito obbliga però l’azzurro a prendersi un’altra settimana di pausa dalla racchetta per proseguire la riabilitazione al J Medical di Torino in modo da recuperare appieno dall’infiammazione, con gli allenamenti che – se tutto andrà per il meglio – potranno riprendere a partire da lunedì prossimo stando a Eurosport.

Sinner, altra settimana di fisioterapia al J Medical

Dopo aver fatto avanti e indietro tra Montecarlo e Torino, Sinner ora si è stabilito da ormai una settimana nel capoluogo piemontese, città dove dovrebbe rimanere fino al prossimo lunedì 7 settembre. L’azzurro infatti sta proseguendo la propria fisioterapia al J Medical e per almeno una settimana non impugnerà la racchetta, concentrandosi su esercizi specifici per rinforzare la muscolatura del ginocchio destro con sessioni di palestra e in piscina e alcune sulla sabbia.

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Quando potranno riprendere gli allenamenti

L’obiettivo è quello di mettersi definitivamente alle spalle la tendinite che lo ha obbligato a saltare tutta la stagione sul cemento nordamericano, compreso lo US Open, prima rinuncia a uno slam in carriera per Jannik. Se passata questa settimana gli accertamenti del caso e le analisi dovessero mostrare che il ginocchio è completamente guarito e non rischia ricadute, allora per Sinner sarebbe tempo per tornare in campo a Montecarlo per allenarsi.

Obiettivo essere pronti per la tournée asiatica

Nonostante la settimana in più che Sinner trascorrerà al J Medical, infatti i piani di Jannik non sono cambiati e il suo obiettivo è sempre quello di rientrare nel circuito alla prima occasione buona durante la tournée asiatica. Il primo appuntamento al quale l’azzurro dovrebbe prendere parte è l’ATP 500 di Pechino (in programma dal 30 settembre al 6 ottobre), torneo che in passato gli ha sempre regalato grandi soddisfazioni e che sarebbe utile anche per non perdere ulteriori punti in classifica e confermarsi numero 1 anche a fine anno, soprattutto in caso il suo rivale diretto per questo traguardo, ovvero Alexander Zverev, dovesse arrivare almeno in finale allo US Open.