Sinner rinuncia agli allenamenti: Jannik non corre rischi e continua la fisioterapia al J Medical, cosa cambia per il rientro

Dovrà portare ancora pazienza Jannik Sinner, che obbligato a saltare tutta la stagione sul cemento nordamericano senza dubbio non vede l’ora di mettersi alle spalle il problema al ginocchio e tornare in campo. La tendinite che lo ha colpito obbliga però l’azzurro a prendersi un’altra settimana di pausa dalla racchetta per proseguire la riabilitazione al J Medical di Torino in modo da recuperare appieno dall’infiammazione, con gli allenamenti che – se tutto andrà per il meglio – potranno riprendere a partire da lunedì prossimo stando a Eurosport.
- Sinner, altra settimana di fisioterapia al J Medical
- Quando potranno riprendere gli allenamenti
- Obiettivo essere pronti per la tournée asiatica
Sinner, altra settimana di fisioterapia al J Medical
Dopo aver fatto avanti e indietro tra Montecarlo e Torino, Sinner ora si è stabilito da ormai una settimana nel capoluogo piemontese, città dove dovrebbe rimanere fino al prossimo lunedì 7 settembre. L’azzurro infatti sta proseguendo la propria fisioterapia al J Medical e per almeno una settimana non impugnerà la racchetta, concentrandosi su esercizi specifici per rinforzare la muscolatura del ginocchio destro con sessioni di palestra e in piscina e alcune sulla sabbia.
Quando potranno riprendere gli allenamenti
L’obiettivo è quello di mettersi definitivamente alle spalle la tendinite che lo ha obbligato a saltare tutta la stagione sul cemento nordamericano, compreso lo US Open, prima rinuncia a uno slam in carriera per Jannik. Se passata questa settimana gli accertamenti del caso e le analisi dovessero mostrare che il ginocchio è completamente guarito e non rischia ricadute, allora per Sinner sarebbe tempo per tornare in campo a Montecarlo per allenarsi.
Obiettivo essere pronti per la tournée asiatica
Nonostante la settimana in più che Sinner trascorrerà al J Medical, infatti i piani di Jannik non sono cambiati e il suo obiettivo è sempre quello di rientrare nel circuito alla prima occasione buona durante la tournée asiatica. Il primo appuntamento al quale l’azzurro dovrebbe prendere parte è l’ATP 500 di Pechino (in programma dal 30 settembre al 6 ottobre), torneo che in passato gli ha sempre regalato grandi soddisfazioni e che sarebbe utile anche per non perdere ulteriori punti in classifica e confermarsi numero 1 anche a fine anno, soprattutto in caso il suo rivale diretto per questo traguardo, ovvero Alexander Zverev, dovesse arrivare almeno in finale allo US Open.