Sinner, prima il piacere e poi il dovere: risate con Laila e Vagnozzi da Briatore, ma a Dubai c'è da sudare

Sciolto il mistero sulla presenza della fidanzata al Billionaire: c'era pure lei, eccome, come documentato dai social. Dopo la serata di festa, prime sudate per Jannik.

Cartoline da Dubai. Firmate: Jannik Sinner, Laila Hasanovic e…Simone Vagnozzi. Dalla metropoli emiratina arrivano scatti, istantanee e flash che documentano i primi giorni di preparazione dell’asso di San Candido. Con lui la fidanzata, ormai una presenza costante in ogni suo spostamento, e il coach e mentore, con cui sta pianificando la programmazione in vista di un 2026 che si annuncia intensissimo. Il primo impegno – l’esibizione con Carlos Alcaraz in Corea – è fissato per il 10 gennaio. Poi si farà sul serio col primo Slam della stagione, gli Australian Open, di cui Sinner è bicampione in carica.

Sinner, la serata al Billionaire con Briatore e Alonso

Prima il piacere e poi il dovere per Jannik. Per una volta il rigido protocollo del fenomeno di Sesto Pusteria ha trovato spazio per una concessione, per una insolita e forse insospettabile variazione sul tema: una capatina al Billionaire, l’esclusivo ristorante di Flavio Briatore che ha in Dubai una delle sue sedi più rinomate. Lo scatto col team principal dell’Alpine e con Fernando Alonso è diventato virale in pochissimo tempo. Ma sui social c’era chi metteva in dubbio la presenza di Laila. Serata per soli uomini tra Sinner, Briatore e il pilota spagnolo? Macchè. Laila c’era. Chi potrà mai tenerla lontana dal suo compagno?

Jannik spensierato nel locale con Laila e il coach

A certificarne la presenza nel locale di Briatore, degli scatti diffusi da pagine social vicine all’entourage di Sinner. Attraverso cui si può apprezzare l’allegria, la spensieratezza di Jannik durante la serata. Sorrisi compiaciuti tanto con Laila quanto col suo allenatore. Incroci di sguardi con la fidanzata modella e brand ambassador, risate a crepapelle con lo storico coach. Momenti di felicità e di allegria, utili anche a tenere lontane polemiche e voci negative sul suo conto. La bufera per le presunte mancate condoglianze alla famiglia Pietrangeli, che s’è ravvivata dopo le confessioni dei figli del grande Nicola, non l’ha turbato più di tanto. Come al solito.

Dal ristorante al campo: Sinner suda e s’allena a Dubai

Dopo la serata di festa, però, Jannik s’è rituffato sul campo. E anche in questo caso, a documentarlo sono alcune pagine di fan “rifornite” dallo staff del campione altoatesino. Che a petto nudo, sudato come un traslocatore di pianoforti, s’è esibito nei primi scambi e nelle prime sedute d’allenamento nelle meravigliose strutture della città affacciata sul Golfo Persico. Nel fine settimana Sinner si trasferirà ad Abu Dhabi, dove con tutta probabilità sventolerà la bandiera a scacchi dell’ultimo GP di F1. Intanto c’è da sudare per preparare al meglio la nuova stagione. Un compito a cui uno come Jannik non può certamente sottrarsi.