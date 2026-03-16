Sinner, il riscatto a Indian Wells dopo il clostebol: la gioia, l’esultanza di cuore e il pensiero per Medvedev

Vittoria dai mille significati a Indian Wells per Sinner, che però non dimentica nemmeno il primo trionfo in F1 di Kimi Antonelli in Cina e spende bellissime parole per Medvedev, tornato finalmente ai suoi livelli

Dopo un inizio di stagione un po’ sottotono, Jannik Sinner ha scacciato i timori di una possibile crisi battendo un ottimo Daniil Medvedev e conquistando per la prima volta in carriera Indian Wells, il tutto senza perdere nemmeno un set durante il torneo. Un successo speciale per l’azzurro, non solo perché gli ha permesso di diventare il più giovane di sempre a conquistare tutti i big title sul cemento, ma anche perché il titolo vinto sa di riscatto dopo il caso clostebol scoppiato proprio qui nel deserto californiano due anni fa e che l’anno scorso gli aveva impedito di prendere parte al torneo. A questo aspetto va aggiunto anche il modo in cui è arrivato, con Jannik che ha vinto di cuore come lui stesso ha indicato nell’esultanza finale.

La vittoria di cuore di Sinner che scaccia la “crisi” e il riscatto dopo il caso clostebol

Sinner è tornato. O meglio, in realtà non se n’era mai andato, ma ora possiamo affermare con certezza che anche il periodo di leggera flessione e difficoltà affrontato a inizio stagione è definitivamente alle spalle. A Indian Wells è infatti arrivato il primo titolo del 2026. Un titolo importantissimo, che gli permette di diventare il più giovane di sempre – e di tanto – a conquistare tutti i più importanti tornei che si disputano sul cemento.

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Un titolo reso ancora più importante per il sapore di riscatto che si porta dietro dopo il caso clostebol scoppiato proprio qui due anni fa (e che nel 2025 gli aveva impedito di partecipare al torneo) e dal modo in cui è arrivato, con Jannik che è tornato nella sua versione rullo asfaltatore, non perdendo nemmeno un set, lasciando solamente le briciole alla maggior parte dei suoi avversari e dimostrandosi ancora una volta un grandissimo campione, conquistando una finale combattutissima contro Medvedev. Una vittoria dove il cuore e la voglia di vincere hanno fatto la differenza, come dimostra il gesto di Sinner, che dopo il match point concretizzato si è indicato il petto più volte.

La dedica e il messaggio di Sinner a Kimi Antonelli

Una vittoria che inoltre ha chiuso perfettamente il cerchio di una domenica storica per lo sport italiano che si era aperta con il trionfo del giovanissimo Kimi Antonelli in Cina. Un successo che anche Sinner, grande appassionato di F1, ha voluto celebrare, scrivendo prima sulla telecamera “Grande Kimi!” e poi ricordando il suo trionfo anche nel discorso al momento della premiazione: “È un giorno speciale per l’Italia, perché sono un grande appassionato di F1, e avere un giovanissimo italiano, che riporta l’Italia ai vertici è fantastico, grazie Kimi, grazie F1, ciao ciao”.

In conferenza stampa Sinner ha poi svelato di non aver potuto vedere il Gp per questioni di orari, ma di aver scritto a Kimi, con cui è legato da una bella amicizia, una volta svegliato: “Gli ho scritto, ho visto appena sveglio gli highlights del Gran Premio, ieri era troppo tardi. Niente, sì, gli ho scritto ed è davvero una cosa bellissima, essendo italiano, che abbiamo un pilota di un talento incredibile con l’età che ha. È incredibile, quindi possiamo essere molto orgogliosi”.

Sinner pensa già a Miami

Dopo il trionfo a Indian Wells Sinner si prenderà certamente qualche giorno di meritato riposo, ma la testa di Jannik è già focalizzata al prossimo obiettivo, ovvero il Masters 1000 di Miami (altro torneo che l’anno scorso fu costretto a saltare causa sospensione per il caso clastebol), dove punterà a completare il Sunshine Double: “Sono ovviamente molto contento, però adesso c’è un altro torneo importante per me che è Miami. L’anno scorso non ho potuto giocare questi tornei, quindi stiamo cercando di dare il massimo, ma dall’altro lato anche di goderci un po’ il percorso. La condizione a Miami sarà totalmente diversa, molto probabilmente molto più veloce, più umida, quindi vediamo, però in questo momento sono molto contento”.

Le belle parole per Medvedev

Infine in conferenza stampa Sinner ha speso bellissime parole anche per Medvedev, tornato finalmente ai suoi livelli dopo una stagione di grande difficoltà: “Credo che il tennis abbia bisogno di Daniil. Ha uno stile di gioco molto particolare. Vederlo tornare a questo livello è bellissimo. Sta migliorando molto. Alla fine è un giocatore molto aggressivo. Ha praticamente due stili di gioco diversi quando serve e quando risponde. È fantastico per il nostro sport averlo di nuovo a questo livello”.