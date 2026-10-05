L'esilarante racconto dell'ex campione di basket al Festival dello Sport di Trento: il primo incontro col rosso di San Candido stava per finire in malo modo.

Col tempo sono diventati grandi amici. Tra campioni, del resto, ci si intende. Jannik Sinner e Danilo Gallinari, però, si sono conosciuti in modo “traumatico”. Addirittura dopo aver rischiato di dar vita a una rissa. È stato proprio il ‘Gallo’, che poco più di un anno fa ha chiuso la sua parabola da giocatore di basket professionista, a raccontare i dettagli di quel turbolento – e del tutto inatteso – primo incontro nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento. Col rosso di San Candido in quella circostanza stava per mettersi davvero male. Anche se adesso, a ripensarci, vien quasi da sorridere. Anzi, togliamo pure il quasi.

Gallinari e il quasi scontro con Sinner

Dal palco della kermesse di Trento Gallinari, sposato con la giornalista sportiva Eleonora Boi, ha ricordato come ha conosciuto Jannik Sinner, che inizialmente aveva scambiato per una sorta di “pirata della strada”. “Arrivo con la macchina e prima di parcheggiare bisognava passare tre livelli di sicurezza”, è l’incipit del lungo e articolato racconto dell’ex campione milanese. “Non sapevo bene dove andare, così mi fermo dal primo addetto, poi dal secondo. In tutto questo c’era un’auto dietro di me che mi metteva una pressione pazzesca. Voleva superarmi a tutti i costi, ma non c’era spazio per passare”.

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Jannik inchioda e si mette di traverso

Più Gallinari e il suo amico perdevano tempo tra i vari varchi di controllo, più l’automobilista alle loro spalle mostrava segni d’impazienza. Fin quando, finalmente, i controlli sono finiti e la carreggiata s’è allargata consentendo un ardito sorpasso. “Al terzo checkpoint siamo ripartiti e quest’auto ci supera a destra, si piazza di traverso e inchioda“. C’è mancato un soffio che si verificasse una collusione. “Per poco non ci siamo scontrati, a quel punto dico al mio amico di scendere perché volevo scendere anch’io a chiarire la questione”. Sorpresa delle sorprese, chi c’era al volante della vettura? Jannik Sinner.

Gallo e Sinner amici dopo la lite sfiorata

“Abbassiamo il finestrino… e dall’altra macchina lo abbassa anche lui e ci rendiamo conto che si tratta di Jannik! Alla fine abbiamo riso”. Niente rissa, dunque. Anzi, riconosciuto il campione, è stato lo stesso Gallinari a farsi da parte e a dar spazio all’altra auto. “L’ho lasciato passare perché doveva andare ad allenarsi e poi ci siamo rivisti con calma dentro al palazzetto”. Successivamente i due non hanno più corso il rischio di dar vita a incidenti, anzi si sono trovati spesso in sintonia su diverse questioni, tra cui la fede calcistica: sono entrambi tifosissimi del Milan, passione ostentata con orgoglio da entrambi.