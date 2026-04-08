Sinner "costretto" a ritirarsi dal doppio a Montecarlo, il motivo: Bergs strapazza Rublev e ringrazia Jannik

Priorità al singolare per Sinner e Bergs, che dopo essere approdati agli ottavi hanno deciso di ritirarsi dal torneo di doppio vista anche la programmazione "nemica" di Montecarlo

Si conclude dopo una sola vittoria il torneo della coppia Jannik Sinner/Zizou Bergs. I due giocatori si sono infatti ritirati dal tabellone di doppio del Masters 1000 di Montecarlo prima ancora di scendere in campo contro Guido Andreozzi e Manuel Guinard. Una scelta con ogni probabilità dettata dalla volontà di entrambi di dare priorità al singolare e non rischiare di affaticarsi troppo, considerando soprattutto che sarebbero stati chiamati a disputare entrambi gli incontri nella giornata di giovedì 9 aprile.

Sinner e Bergs si ritirano dal doppio

Una toccata e fuga e nulla più quella di Sinner e Bergs nel tabellone di doppio del Masters 1000 di Montecarlo. Dopo la bella vittoria su Thomas Machac e Casper Ruud infatti i due hanno deciso di ritirarsi dal torneo di doppio del Principato prima ancora di scendere in campo contro Andreozzi e Guinard, che a questo punto volano direttamente ai quarti di finale dove affronteranno la testa di serie n°1 Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

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Il motivo del ritiro: un doppio impegno troppo dispendioso

La scelta è stata presa con ogni probabilità per concentrarsi sul tabellone di singolare, dove – dopo Sinner che ha battuto nettamente Ugo Humbert – anche Bergs è approdato agli ottavi di finale grazie alla vittoria un po’ a sorpresa per 6-4 6-1 contro Andrey Rublev nella giornata di oggi. A incidere sulla decisione di Jannik e Zizou potrebbe anche essere stata un’organizzazione non proprio impeccabile del torneo di Montecarlo, che aveva programmato entrambi i loro match di singolare e doppio per giovedì 9 aprile. Un duplice impegno ravvicinato al quale entrambi hanno deciso di non sottoporsi per non rischiare di sprecare energie importanti per il prosieguo del torneo.

Bergs ringrazia Sinner dopo il successo su Rublev

Intanto l’esperienza in doppio con Sinner sembra aver aiutato Bergs, che come detto prima un po’ a sorpresa ha battuto Rublev, il quale questo torneo lo aveva conquistato nel 2023. Proprio dopo l’incontro il belga ha evidenziato come l’aver fatto coppia con Jannik sia stato utile per fare esperienza, raccontando anche un momento di ilarità tra i due durante il match d’esordio in doppio: “È incredibile che Jannik voglia condividere il campo con me. Perché? Non lo so. Però mi aiuta. Condividere anche solo un po’ della sua esperienza è incredibile. Imparare da lui. È stato divertente: ero in panchina con lui e, dal nulla, ha iniziato a ridere tantissimo perché gli ho detto tipo: ‘Sì, quando cerco solo di mettere la palla in campo, davvero non riesco a giocare a tennis’. E lui non ha smesso di ridere per due minuti. Gli ho detto: ‘Jannik, perché ridi?’. Credo che gli sia sembrato completamente assurdo che io abbia questi pensieri in testa, cioè voler solo rimettere la palla di là senza fare qualcosa in più. Cose così mi aiutano davvero ad aggiungere esperienza e conoscenza al mio bagaglio. Settimana intensa, ma positiva”.