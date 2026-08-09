Jannik Sinner non parteciperà alla prossima edizione del Masters 1000 di Cincinnati. Lo hanno comunicato, con rammarico, gli organizzatori del torneo dell’Ohio, mentre è stato diffuso anche un comunicato con le parole del campione di San Candido. Impossibile ignorare i campanelli d’allarme innescati dal ginocchio malconcio di Jannik, che non preoccupa in ottica US Open ma invita alla prudenza. Per questo motivo Sinner, anziché partire per gli Stati Uniti, trascorrerà qualche altro giorno al J Medical di Torino allo scopo di curare e “mettere in sicurezza” il ginocchio malandato: quello destro.

Cincinnati, ufficiale il forfait di Sinner

“Jannik Sinner si è ritirato dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. In bocca al lupo al nostro campione del 2024 e non vediamo l’ora di rivederti l’anno prossimo”, si legge nella nota diffusa sulla pagina X del Masters 1000 statunitense. “Dopo aver consultato i medici e il mio team, devo annunciare che sono costretto a ritirarmi dal Masters 1000 di Cincinnati“, le parole di Sinner. “Il ginocchio destro mi sta dando qualche problema e, nonostante abbiamo lavorato duramente con il mio staff medico, devo accettare il fatto che non sono ancora pronto per competere. Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati e auguro a Bob Moran e a tutto il suo team un torneo fantastico e di grande successo”.

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La terapia a base di onde d’urto di Jannik

La partecipazione allo US Open non è in dubbio: “Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo e ora mi concentrerò sulla preparazione per gli US Open“, la conclusione della breve nota di Sinner. Durante il soggiorno torinese Jannik proverà a mettere a posto l’infiammazione al ginocchio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, anche nella giornata di domenica è proseguita la terapia a base di onde d’urto che sta dando esiti confortanti, ma non ancora definitivi. Probabile che l’ufficialità del forfait di Carlos Alcaraz abbia “aiutato” Sinner e il suo team a prendere una decisione che, in ogni caso, da qualche giorno sembrava nell’aria.

Sinner out, come cambia la classifica ATP

Sinner tornerà in campo direttamente a Flushing Meadows, senza tappe intermedie: prima di Wimbledon questa scelta si è rivelata azzeccata. Il rosso di San Candido dovrebbe festeggiare in famiglia il suo 25mo compleanno il prossimo 16 agosto e poi partire per New York, in modo da avere il tempo necessario per ambientarsi. Ma quali sono i riflessi del forfait di Sinner sulla classifica ATP? L’anno scorso Jannik perse in finale da Alcaraz, dunque gli saranno sottratti 650 punti contro i 1000 di Carlitos. Zverev, semifinalista nel 2025, si vedrà sottrarre 400 punti. Sinner dopo Cincinnati avrà 12800 punti contro i 7160 di Alcaraz, con Zverev che inizierà il torneo con 7690 punti e potrebbe chiuderlo a 8690 (in caso di vittoria) o a 8340 (in caso di finale).