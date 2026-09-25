Attraverso i propri profili social Sinner ha annunciato di non aver ancora pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio e di essere costretto a rinunciare all'ATP 500 di Pechino, mettendo in dubbio anche la sua presenza al Masters di Shanghai

Proprio quando l’infortunio al ginocchio sembrava essere ormai finalmente alle spalle e Jannik Sinner pronto a partire per la Cina, ecco che è arrivato il clamoroso passo indietro dell’azzurro, che attraverso un video sui propri canali social ha comunicato il forfait dall’ATP 500 di Pechino per via delle condizioni del ginocchio, che al momento gli impediscono di tornare a competere.

L’annuncio di Sinner

Nei giorni scorsi erano giunte voci rassicuranti sulle condizioni di Sinner, ma a spezzare l’entusiasmo dei suoi tifosi ci ha pensato lo stesso Jannik, che attraverso un video sui propri profili social ha rivelato di non essere ancora pronto per tornare a competere e che dunque non prenderà parte all’ATP 500 di Pechino: “Ciao a tutti, voglio salutare caldamente i tifosi cinesi, sono molto dispiaciuto di dover annunciare che purtroppo non potrò giocare a Pechino quest’anno. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni che speravo e dunque non sono ancora pronto per tornare a competere, ma farò tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile. Quello che mi manca di più sono ovviamente i tornei, i tifosi e l’atmosfera, ho passato dei momenti bellissimi in passato, vincendo anche il titolo l’anno scorso e quindi sono molto dispiaciuto di non poter difendere il trofeo quest’anno, ma sono molto felice di tornare il prossimo anno. Auguro a tutti un buon torneo, ci vediamo presto. Ciao Ciao”.

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Quando potrà tornare in campo Sinner

Slitta dunque ancora il ritorno in campo di Sinner, assente ormai dai tornei ufficiali dallo scorso 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon. Non conoscendo bene le condizioni del ginocchio dell’azzurro e la sua preparazione atletica il forfait da Pechino mette in dubbio anche la presenza di Jannik al Masters 1000 di Shanghai, primo torneo utile a questo punto per il suo ritorno in campo visto che prenderà al via subito dopo il torneo della capitale cinese (quindi dal 7 al 18 ottobre). Se dovesse saltare tutta la tournée asiatica Sinner potrebbe tornare per il Six Kings Slam, che però pure è in bilico per via del conflitto in Medio Oriente. In caso anche la ricca esibizione araba non dovesse disputarsi Jannik probabilmente farà il suo ritorno all’ATP 500 di Vienna che si disputerà tra il 24 ottobre e il 1° novembre.

Zverev sempre più vicino al n°1

La notizia del forfait di Sinner da Pechino ha anche conseguenze nella classifica ATP, dove Jannik è ora certo di perdere ulteriori 500 punti, con Zverev che dunque potrà avvicinarsi ulteriormente al numero 1 in classifica, portandosi a soli 910 punti dalla vetta in caso di trionfo nella capitale cinese. Se poi l’azzurro dovesse rinunciare anche al Masters di Shanghai Sascha si ritroverebbe con la ghiottissima chance di effettuare il sorpasso su Sinner vincendo il torneo, oltre che con un vantaggio considerevole su Jannik nella lotta per chiudere la stagione al numero del ranking.