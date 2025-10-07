Ritiro Sinner, Bertolucci e il confronto impietoso con Alcaraz. Il retroscena della fascia magica di Carlitos

Mentre Jannik ha fatto ritorno a Montecarlo per ricaricarsi in vista dei prossimi impegni, i suoi crampi continuano a far discutere. Svelato il segreto di Alcaraz a Tokyo

Il ritiro di Sinner a Shanghai continua a far discutere, soprattutto per le ripercussioni nel testa a testa con Alcaraz per la vetta del ranking. Da Paolo Bertolucci è arrivata una frecciata all’indirizzo del numero 2 che farà sicuramente discutere, intanto dalla Spagna ecco il retroscena sulla ‘fascia magica’ che ha salvato la caviglia del murciano.

Ritiro Sinner, Bertolucci punge

Ai microfoni di Sky Sport Bertolucci torna sui crampi che hanno fermato Sinner nel bel mezzo dell’incontro con Tallon Griekspoor. L’avventura dell’altoatesino al Masters 1000 di Shanghai si è interrotta al terzo turno a causa dell’infortunio che non pregiudica la presenza di Jannik in Arabia Saudita per il Six Kings Slam, ma che frena senza dubbio la sua rincorsa ad Alcaraz.

‘Braccio d’oro’ ripercorre tutti gli infortuni patiti dall’ex numero uno, dalle vesciche ai problemi con lo stomaco, per sentenziare: “Il ragazzo è un po’ gracilino. Cominciano a essere tante le cose…”.

Il confronto con Alcaraz e Djokovic

E, allora, scatta inevitabilmente il confronto con gli altri due assi del circuito: Alcaraz e Djokovic. Bertolucci sottolinea come Sinner non abbia la “stessa consistenza fisica” degli altri due tennisti, ma nello stesso tempo invita tutti alla calma. “Non dobbiamo preoccuparci più di tanto, abbiamo pur sempre il numero 2 del mondo”.

Intanto il campione di San Candido ha fatto ritorno a Montecarlo, dove si sta ricaricando in vista del ritorno in campo. Il recupero, che in questa fase prevede soprattutto riposo, procede bene, per cui i suoi impegni – al momento – non hanno subito modifiche. Jannik parteciperà al Six Kings Slam (dal 15 ottobre), quindi Vienna, Parigi e Torino.

Il retroscena della fascia magica di Alcaraz

Ricordate il problema alla caviglia subito da Alcaraz sul cemento di Tokyo nel corso dell’incontro con Baez? Beh, oltre alle cure ricevute dal fisioterapista Juanjo Moreno, che il leader della classifica Atp ha definito il migliore del mondo, lo spagnolo ha potuto contare su una innovativa fascia magnetica elastica (‘Magnetic Tape’) che gli è stata applicata sulla zona dell’infortunio in grado di ridurre il dolore, aumentare la forza e migliorare la mobilità quasi immediatamente.

A riferirlo è il quotidiano Marca: si tratta di un dispositivo rivoluzionario creato da Francisco Selva, fisioterapista, medico e direttore del Master in Valutazione Sportiva, Fisioterapia e Riabilitazione presso l’Università di Valencia, che incorpora particelle con proprietà magnetiche. Sono in pochissimi a farne ricorso: Moreno, che è stato allievo di Selva, ne era a conoscenza e ha deciso di sperimentarla con ottimi risultati, dal momento che Alcaraz è riuscito non solo a terminare il primo incontro disputato in Giappone, ma anche a vincere il torneo superando poi in finale Fritz.