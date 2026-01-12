Sinner ritrova Cahill ma perde Vagnozzi al 1 Point Slam. Laver snobba Jannik: “Ecco perché Alcaraz è favorito all’AO”

Vagnozzi ha provato a prendere parte al Million Dollar 1 Point Slam venendo però eliminato senza aver praticamente toccato palla. Nel frattempo Sinner ritrova Cahill e si allena per l'Australian Open, dove il favorito per Rod Laver sarà Alcaraz

Dopo l’esibizione in Corea del Sud contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è volato a Melbourne dove ha ritrovato Darren Cahill e iniziato la sua ultima settimana di allenamenti in vista dell’Australian Open dove si preannuncia una nuova sfida contro lo spagnolo, indicato un po’ a sorpresa come il favorito in vista del primo Major stagionale. Nel frattempo Simone Vagnozzi è stato già eliminato dal 1 Point Slam, il tutto senza colpire una pallina.

Vagnozzi eliminato dal Million Dollar 1 Point Slam

Tra gli appuntamenti più attesi di questa settimana che anticipa l’inizio dell’Australian Open c’è senza dubbio il Million Dollar 1 Point Slam, un torneo di esibizione pensato dal Major australiano in cui dilettanti e professionisti si sfideranno in match della durata di un solo punto per aggiudicarsi un assegno da un milione di dollari australiani (circa 570 mila euro).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra gli iscritti ci sono anche Gauff, Paolini, Kyrgios, Alcaraz, Sinner e a sorpresa anche Vagnozzi. L’allenatore di Jannik si è infatti iscritto alle qualificazioni per prendere parte all’evento, magari sfidare il suo “allievo” e batterlo per aggiudicarsi il ricco montepremi. L’esperienza di Simone è però durata solo un paio di incontri. C’è da dire anche la fortuna non ha certo sorriso a Vagnozzi, che in entrambi i match non ha mai vinto il lancio della moneta per garantirsi l’occasione di servire per primo. Dopo aver superato l’ex giocatore Luke Saville grazie a un doppio fallo di quest’ultimo, il coach marchigiano si è dovuto arrendere al doppista Calum Puttergill, che è passato al turno successivo grazie a un servizio vincente. Insomma, un esperienza rapida e ben poco movimentata per Simone, che non ha praticamente toccato nemmeno una pallina, ma comunque certamente piacevole, soprattutto considerando che i campi dell’Australian Open sono gli unici dei quattro slam che non ha calcato in carriera, almeno in occasione di un tabellone principale.

Sinner con Cahill e Alcaraz con Lopez: Jannik e Carlos si allenano all’AO

Terminata questa esperienza per Vagnozzi è tempo di tornare a focalizzarsi su Sinner, che nel frattempo a Melbourne ha ritrovato anche il suo altro super coach Cahill, sotto il cui attento sguardo si è allenato sui campi dell’Australian Open per preparare il primo slam dell’anno. Prima sessione di allenamento sui campi in cemento del Melbourne Park anche per Alcaraz, seguito ora solo da Samuel Lopez.

Laver spiega perché Alcaraz è il favorito

Alcaraz che ha sorpresa è stato indicato come favorito dal re dell’Australian Open, ovvero Rod Laver, colui a cui è stato dedicato il campo principale di Melbourne Park. Nonostante i due titoli consecutivi di Sinner, secondo l’ultimo uomo a realizzare il Grand Slam Carlos potrebbe essere favorito dalle condizioni climatiche che in questo periodo promettono un forte caldo in Australia: “Ci sono tanti giocatori che potrebbero vincere. Naturalmente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono in cima alla lista. Sinner continua a rafforzare il suo gioco ed è il due volte campione in carica, ma se le condizioni saranno molto calde direi che Alcaraz potrebbe avere un vantaggio e la sua voglia di vincere sarà più forte che mai, visto che non ha ancora conquistato questo torneo”.