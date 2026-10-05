L'ennesimo forfait di Sinner alimenta le preoccupazioni di Panatta, che alla Domenica Sportiva ha rivelato di non avere notizie incoraggianti su Jannik, anzi...

L’ennesimo forfait di Jannik Sinner che dopo aver saltato tutta la stagione sul cemento nordamericano e l’ATP 500 di Pechino è stato obbligato a rinunciare anche al Masters 1000 di Shanghai continua a destare parecchia preoccupazione nei tifosi dell’altoatesino. Una preoccupazione condivisa anche da Adriano Panatta, che alla Domenica Sportiva ha condiviso le sue poche rassicuranti conoscenze sulla situazioni dell’azzurro, prendendo anche le sue difese sulla questione riguardante la comunicazione attorno al suo stato di salute fisica.

Panatta su Sinner: “C’è da preoccuparsi. Problema molto complicato”

Dall’ultimo incontro di Sinner sono passati ormai quasi tre mesi e dopo tutto questo tempo ancora non si hanno notizie certe sul suo ritorno in campo, che sempre più difficilmente avverrà in occasione del Six Kings Slam. Una situazione che preoccupa tutti i tifosi e gli appassionati di tennis, che certamente non si sentiranno rassicurati dalle recenti dichiarazioni di Panatta, che domenica 4 ottobre alla Domenica Sportiva ha alimentato l’allarmismo sulle condizioni di Jannik:

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“È tanto che non gioca più per cui bisogna preoccuparsi. Stanno cercando di risolvere il problema, da quello che so un pochino anch’io è molto complicato. Adesso ha lasciato anche Shanghai, spero che possa tornare a giocare per le Finals e poi di conseguenza la Coppa Davis. Anche se tornare subito in un grande appuntamento, in un grande torneo, senza aver avuto la possibilità di una situazione intermedia, tipo il Six Kings Slam lì in Arabia Saudita. Lui potrebbe giocare Vienna, che poi è un torneo che ha sempre vinto e che sta vicino casa”.

Panatta replica alla polemica Barazzutti su Sinner

Panatta ha poi difeso Sinner da chi lo accusa di essere poco trasparente a livello comunicativo, replicando così indirettamente alla polemica sollevata recentemente dal suo ex compagno di Davis Corrado Barazzutti: “Voglio dire una cosa: ho letto molte polemiche sul fatto che non si sa bene cosa abbia Sinner. È normale che sia così, perché probabilmente Sinner ha un problema al ginocchio e non è che uno può spiegare perfettamente e dare la cartella clinica”.

Le incognite verso la Coppa Davis per Panatta

Dalla replica a colui con nel 1976 Panatta vinse la prima storica Coppa Davis dell’Italia, Adriano è poi passato a parlare dell’edizione che verrà, analizzando le possibilità di conquistare la quarta Insalatiera consecutiva da parte dell’Italia. Possibilità che inevitabilmente passeranno dalla presenza o meno di Sinner, fondamentale soprattutto se per la Spagna dovesse scendere in campo Carlos Alcaraz:

“Bisogna fare un plauso alla Rai. L’Italia è una delle favorite, se non la favorita, e credo che era doveroso riprendere i diritti ed essere presenti perché è una grande manifestazione. Noi ci possiamo ripetere, dipende da tante cose, soprattutto dipende da Sinner se sarà presente o no. Con Sinner o senza Sinner sono due squadre, cambia certamente, rimaniamo i favoriti con Sinner. Credo che la Spagna sia più forte perché ha due giocatori, se gioca Alcaraz”.