Sinner rivoluziona la serie A: il derby cambia orario, stravolta tutta la penultima giornata

Per evitare sovrapposizioni con la finale degli Internazionali Roma-Lazio si giocherà domenica 17 alle 12.30 ma si trascinerà dietro molte altre gare

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’ufficialità arriverà tra poco più di una settimana ma non ci sono dubbi: il derby Roma-Lazio è destinato a giocarsi sotto il sole alle 12.30. E non sarà sicuramente l’unica gara di campionato che subirà un cambiamento di orario per privilegiare la finale degli Internazionali di tennis e contestualmente per motivi di ordine pubblico.

La finale degli Internazionali

Non sarà Sinner-Alcaraz, visto il forfait dello spagnolo che ne avrà per un bel po’ per infortunio, ma che Jannik possa esserci è più di una speranza nella finale del Foro italico. Il problema è che non si avrà modo di aspettare per decidere: la sovrapposizione tra il tennis e il derby di Roma all’Olimpico va evitata. E in anticipo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La decisione della Lega

“Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico, nello stesso tempo sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica di sicurezza – ha detto il presidente di Lega Simonelli – quindi andando per esclusione non possiamo farlo la sera perché è vietato, non nel pomeriggio perché si andrebbe a cozzare con la finale degli Internazionali, quindi l’unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo. Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato”.

Quante partite tutte alle 12.30

Da regolamento sarà infatti obbligatoria la contemporaneità delle partite tra squadre che competono per lo stesso obiettivo, non solo la sfida della Roma, potenzialmente ancora in corsa per la Champions League e di sicuro almeno per l’Europa League, sarà anticipata all’ora di pranzo. Chi altri giocherà alle 12.30? Le partite di questa e della prossima settimana daranno il quadro più chiaro ma è probabile che anticipino allo stesso orario anche Como-Parma, Atalanta-Bologna, Fiorntina-Juventus, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, se rossoneri e azzurri non dovessero blindare la qualificazione alla prossima Champions League prima.

Sei partite su dieci con calendario modificato, indirettamente, dal tennis. Completano il programma la tranquilla Cagliari-Torino (che potrebbe essere dirottata alle 20.45 della domenica), la probabile festa nerazzurra di Inter-Verona (ideale per la domenica alle 15) e le partite tra squadre che potrebbero giocarsi la permanenza in Serie A fino all’ultimo minuto, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese che potrebbero essere anticipate a sabato sera.