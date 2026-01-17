Sinner, Roddick lancia l’allarme sul tabellone: “Ha un enigma da risolvere”. Wilander lo snobba: “Alcaraz è il più importante”

Cresce l’attesa per l’inizio degli Australian Open, prima del via a Melbourne è tempo di previsioni con l’ex tennista statunitense che avverta Jannik sul pericoloso Mpetschi-Perricard

Tempo di previsioni. Gli Australian Open prendono ufficialmente il via nella notte italiana ma ovviamente si comincia a pensare quello che potrà succedere. Tutti gli sguardi sono puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che arrivano al primo slam della stagione con il ruolo di favoriti ma le sorprese nel mondo del tennis sono sempre dietro l’angolo.

Roddick avverte Sinner

Jannik Sinner comincerà il suo percorso a Melbourne con il match contro Hugo Gaston, un confronto quello contro il francese che vede l’azzurro decisamente favorito ma comunque da affrontare con la concentrazione giusta. A svelare i pericoli del percorso di Jannik ci pensa l’ex numero 1 al mondo Andy Roddick che avverte di un’insidia: “Se fossi Sinner tutto quello che vuoi quando guardi il tuo tabellone è quello di evitare giocatori che hanno la possibilità di crearti un pericoloso. Puoi trovare dei giocatori che sono bravi ma che non hanno le caratteristiche per metterti in difficoltà. Non vedo grandi pericoli per Jannik. Fonseca è un giocatore di talento ma forse è ancora troppo presto per mettere in difficoltà l’italiano. Senza denigrare il talento di Michelsen e Khachanov, non mi sembrano in grado di poterlo battere. Però c’è Giovanni Mpetshi Perricard che può essere un vero e proprio enigma con quel servizio folle ed è uno di quelli che tutti vogliono evitare”.

Wilander snobba Jannik

Mats Wilander ha sempre avuto parole al miele per Jannik Sinner ma alla vigilia degli Australian Open la sua attenzione sembra andare tutta su Carlos Alcaraz. La scelta dello spagnolo di separarsi da Ferrero è stata il grande argomento della offseason ma l’ex numero uno al mondo si spinge anche più avanti: “E’ inutile girarci intorno, dopo quello che è successo tutte le attenzioni sono su Alcaraz e su come reagirà alla separazione da Ferrero. Un’attesa che dimostra quanto sia grande questo tennista. E’ il giocatore più importante che il tennis abbia avuto da molto tempo a questa parte. E’ quello che rende attraente questo sport. A parte lui e Federer non me ne vengono altri in mente”.

Australian Open, il programma degli azzurri

Gli organizzatori degli Australian Open hanno annunciato il programma anche della seconda giornata dello slam. L’esordio azzurro sarà quello di Flavio Cobolli che nella notte tra sabato e domenica sfida il britannico Fery, debutto sul centrale invece per Jasmine Paolini che scenderà in campo all’1.30 contro la bielorussa Sasnovic. La seconda giornata del torneo vedrà invece in campo Matteo Arnaldi con il match con Rublev che non comincerà prima delle 2.10. Francesco Maestrelli giocherà la sua prima partita in uno slam contro Atmane non prima delle 5 del mattino mentre Mattia Bellucci giocherà nel programma serale (non prima delle 10.10 italiane) contro il norvegese Ruud.