Sinner, Roddick dopo Indian Wells: “Adesso dobbiamo dire la verità”. Dopo il ko, nuova disavventura per Medvedev

L’ex tennista statunitense prova a smontare un falso mito su Jannik Sinner: “Siamo tutti convinti che giochi bene solo sul veloce. Ma Indian Wells è un torneo differente”. Disavventure in aeroporto per Medvedev e Bellucci

Il successo a Indian Wells riporta Jannik Sinner al centro del discorso e soprattutto cancella dubbi e voci di crisi che erano state alimentate dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open (contro Djokovic) e quella ancora più sorprendente a Doha contro Mensik. E l’analisi dell’ex tennista Andy Roddick cancella anche dei luoghi comuni sull’azzurro.

Roddick: “Forte su tutte le superfici”

Luoghi comuni da abbattere. Andy Roddick nel corso degli ultimi anni si è fatto apprezzare per la sua capacità di stare al microfono e nel suo podcast spesso smentisce dei luoghi comuni sui giocatori e stavolta analizza alcuni luoghi comuni su Jannik Sinner: “Spesso parliamo di Carlos e di come il suo gioco si adatti a tutte le superfici. Fino a un anno e mezzo fa, Sinner veniva considerato come un giocatore forte solo su campi veloci, e quello rimane. Ma parliamo di un tennista che lo scorso anno è stato a punto dal vincere il Roland Garros. C’erano dubbi sulle sue capacità sull’erba e anche io li ho espressi. E ha vinto Wimbledon. Indian Wells è un torneo differente rispetto agli altri, in cui la palla rimbalza alta. E’ uno dei tornei in cui si pensava potesse essere vulnerabile. Dobbiamo dire la verità, sta vincendo da tutte le parti, in ogni modo e riuscendo a risolvere sempre i problemi in maniera differente”.

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La disavventura di Medvedev

Non è un momento particolarmente fortunato per Daniil Medvedev soprattutto nella sua situazione trasporti. Il russo rimasto bloccato a Dubai a causa della situazione in Medio Oriente, è riuscito ad arrivare a Indian Wells solo dopo lunghe peripezie. E ora una nuova difficoltà arriva dopo il ko in finale con Sinner e la partenza in direzione Miami. Sui social Daniil ha chiesto aiuto alla compagnia aerea con la quale aveva viaggiato e che gli ha perso i bagagli: “Ho bisogno di aiuto. Nessuno dei miei bagagli è arrivato e mi servono per giocare al Miami Open, potete aiutarmi?”.

Disavventura anche per l’italiano Mattia Bellucci che dopo aver perso la finale di un Challenger nella Repubblica Domenicana, si è visto cancellare il volo per Miami nella mattinata di ieri quando avrebbe dovuto giocare il pomeriggio. Alla fine è riuscito a trovare un aereo con un posto disponibile, è arrivato in Florida e nel primo turno delle qualificazioni è riuscito anche a battere Jarry.