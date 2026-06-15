Sinner torna in campo dopo il malore, allenamento a sorpresa con Rune: Zverev, frecciata a Jannik e Alcaraz

Seduta col danese sul cemento di Montecarlo...per preparare Wimbledon: la frase tranchant di Sascha sulle Ferrari e i superyacht sembra rivolta ai due dominatori del tennis.

Ritorno in campo per Jannik Sinner dopo il malore e la crisi che avevano caratterizzato la sua ultima uscita sulla terra rossa del Roland Garros, al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. Il rosso di San Candido, dopo aver svolto accertamenti ed esami approfonditi presso l’ospedale San Raffaele di Milano, ha fatto rientro a Montecarlo e ha ripreso, come preventivato, gli allenamenti in vista di Wimbledon. A sorpresa, ha trovato anche uno sparring partner d’eccezione: Holger Rune, il bizzoso danese reduce da un lungo stop e che, come Jannik, risiede nel Principato. I due hanno dato vita a una seduta particolare.

Sinner e Rune, seduta a Montecarlo sul cemento

La curiosità è che Rune a Wimbledon non ci sarà. Fuori dal circuito dallo scorso ottobre a causa della rottura del tendine d’Achille, dovrebbe rientrare in campo soltanto in occasione dei tornei sul cemento nordamericano in programma ad agosto. E proprio sul cemento Holger e Jannik si sono affrontati nel corso della breve ma intensa seduta. Una scelta sicuramente fuori dal comune per il fenomeno azzurro, visto che – come tuti sanno – Wimbledon si gioca sull’erba e Sinner ha scelto di non prender parte a nessun torneo prima dello Slam londinese, in cui difenderà il titolo del 2025.

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La prossima settimana Jannik a Londra: c’è Wimbledon

Non è la prima volta che Sinner e Rune si allenano insieme. I due, a dispetto di qualche battibecco che ha visto per protagonista soprattutto il giovane danese, sono molto amici e in più sono quasi vicini di casa. Jannik, tra l’altro, avrà modo di familiarizzare con la nuova superficie nei prossimi giorni, quando si sposterà a Londra prima per un torneo esibizione, il Giorgio Armani Tennis Classic, poi con gli allenamenti mirati nel centro sportivo che ospita The Championships. Quello contro Rune, insomma, è stato un utile fuori programma per riassaporare il gusto di un allenamento a buona intensità contro un avversario di spessore, lontano però dallo stress delle partite vere.

Ferrari e superyacht, Zverev punge Sinner e Alcaraz

Se in campo le cose stanno pian piano tornando alla normalità (e anche fuori: Jannik e Laila sono stati pizzicati mentre facevano scorte di granola e succo d’arancia in supermercato), dalla Germania arrivano a sorpresa frecciate. Sascha Zverev, in un’intervista a Esquire, sembra abbia scelto di punzecchiare proprio Sinner e Alcaraz dopo il trionfo al Roland Garros. “Non ho bisogno della perfezione nella mia vita quotidiana, né mi definisco attraverso simboli di status. Non ho bisogno di superyacht né di venti Ferrari. Per me, la vera felicità è molto più semplice: giocare a golf nel pomeriggio e poi tornare a casa dai miei cani. Questo mi dà molto di più di qualsiasi lusso materiale”. Qualsiasi riferimento a Jannik e Carlos sembra…voluto.