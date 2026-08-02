C'è un amore in comune tra il rosso di San Candido e la Tigre di Minsk, quello per le Rosse: gli scatti virali fanno il giro del web, da Montecarlo a...Toronto.

Cos’è che accomuna Jannik Sinner ad Aryna Sabalenka, a parte il fatto di essere i numeri 1 nelle rispettive classifiche del tennis mondiale, ATP e WTA? Un “vizietto”. Una passione per dei veri e propri oggetti di culto, nonché per dei simboli della creatività, del genio e dell’eccellenza italiana: le Ferrari. Tutti e due, infatti, impazziscono per le Rosse. E non ne fanno mistero. Se era nota, infatti, l’ammirazione del rosso di San Candido per le auto sportive, è freschissimo “l’annuncio” della Tigre di Minsk, che su Instagram si è mostrata in posa con l’ultima arrivata in famiglia: la sua nuova Purosangue.

L’unico vizio di Jannik Sinner: le auto sportive

“Sono il mio unico vizio”, disse qualche tempo fa Sinner a proposito delle sue due auto da corsa. Un’Audi e una Ferrari, appunto. Bene, sui social qualcuno l’ha paparazzato tra le strade di Montecarlo a bordo della sua Ferrari 812 Competizione, un gioiellino da oltre un milione di euro. Dodici valvole, 830 cavalli di potenza, è la Rossa che fa battere il cuore del campione altoatesino che prima di partire per il Nordamerica s’è concesso un giretto tra le strade del Principato alla guida del suo bolide. Meglio Montecarlo di Montreal, verrebbe da dire, visto il suo discusso no al Canadian Open.

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Montecarlo anziché Montreal, alla guida di una Ferrari

Un “gran rifiuto” che ha fatto e sta facendo discutere, anche se ormai sono chiare le ragioni che hanno indotto Sinner a disertare il Masters 1000 canadese. I periodi di recupero sono fondamentali per Jannik, soprattutto dopo un’impresa tanto esaltante quanto dispendiosa come quella di Wimbledon. La priorità per Jannik rimane far bene negli Slam, per questo motivo prima degli US Open si concederà solo un torneo: Cincinnati. Nel frattempo, il fenomeno azzurro può godersi gli ultimi spiccioli di vacanza approfittando della serenità provata al volante della sua Rossa. “Quando guido sono solo nei miei pensieri e mi piace molto”, un’altra rivelazione di Sinner di qualche tempo fa.

Aryna Sabalenka raggiante: ecco la sua Purosangue

Dalla 812 di Jannik alla Purosangue di Aryna. La campionessa bielorussa ha sfoggiato su Instagram la sua nuova “utilitaria”, il primo cinque porte a ruote alte di Maranello. La numero 1 del tennis non può che mettersi alla guida di una numero 1 dei motori, ecco che l’associazione viene quasi naturale tra la potente ed elegante tennista di Minsk e l’altrettanto potente e raffinata vettura della Ferrari. A differenza di Jannik, Aryna non può godersi troppo – per ora – la sua nuova auto: è partita per Toronto. Lei al Canadian Open non ha detto di no, anche perché c’è da difendere la prima posizione nel ranking.