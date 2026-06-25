Sinner e Sabalenka, la protesta continua a Wimbledon: montepremi ancora troppo basso, sarà sciopero

L’incremento della quota di prize money riservata ai tennisti, decisa dagli organizzatori di Wimbledon per l’edizione 2026, non è stata giudicata sufficiente da Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e dagli altri big del circuito ATP e WTA. Per questo motivo, così come accaduto in occasione dell’ultimo Roland Garros, anche in occasione dello Slam londinese sarà attuata una clamorosa forma di protesta, una sorta di sciopero che – curiosamente – penalizzerà chi c’entra meno in questa faccenda: i giornalisti e il pubblico. Anche a Wimbledon, infatti, i giocatori limiteranno le loro conferenze stampa a un massimo di 15 minuti.
- Wimbledon, raddoppia la protesta di Sinner e dei tennisti
- Il montepremi di Wimbledon giudicato "non ancora all'altezza"
- Sinner, Sabalenka e il boicottaggio degli Slam: cosa succede?
Wimbledon, raddoppia la protesta di Sinner e dei tennisti
Se a Parigi la mini-serrata riguardava i “Media Days” pianificati prima del torneo, stavoltà sarà estesa a tutta la prima settimana del torneo. Dopo le partite dei primi tre turni, insomma, tutti – vincitori e vinti – parleranno in conferenza stampa soltanto per un quarto d’ora. Quindici minuti che simboleggiano la quota dei ricavi dei tornei Slam attualmente destinata proprio ai tennisti, poco meno del 15% appunto. Tutto spiegato in una nota congiunta diffusa dai rappresentanti dei giocatori del circuito ATP e WTA, di cui Jannik Sinner e Aryna Sabalenka – appunto – rappresentano i numeri 1, ranking alla mano.
Il montepremi di Wimbledon giudicato “non ancora all’altezza”
Si pensava che l’incremento del 20% dei premi da parte degli organizzatori potesse bastare. Appena una settimana fa, nel sottolineare l’incremento a 64,2 milioni di sterline (circa 74,4 milioni di euro) del prize money rispetto ai 53,5 milioni del 2025, i vertici dei Championships gongolavano: “Si tratta di gran lunga del maggior aumento annuale nella storia del torneo“. Ma i giocatori, pur mostrando di aver gradito l’incremento della fetta di torta loro destinata, hanno fatto sapere che la porzione non è ancora abbastanza ampia da soddisfare tutti. Si aspettavano, infatti, che il montepremi complessivo arrivasse a 70 milioni.
Sinner, Sabalenka e il boicottaggio degli Slam: cosa succede?
Il paradosso è che nel 2015 Wimbledon destinava ai tennisti il 14,9% degli introiti: oggi, nonostante lo stanziamento maggiore deciso per il 2026 proprio dopo le proteste di Parigi, la quota è appena del 14,2%. Per ora il malcontento dei giocatori si manifesterà soltanto nelle interviste, penalizzando media e appassionati, ma in futuro – come ribadito più volte proprio da Sinner e da altri giocatori di spicco – non è esclusa la forma massima di protesta: il boicottaggio. L’attenzione, a questo punto, è rivolta agli US Open, l’ultimo Slam dell’anno, il più ricco di tutti. Riusciranno gli americani a soddisfare le richieste dei tennisti?