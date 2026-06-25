Sinner e Sabalenka, la protesta continua a Wimbledon: montepremi ancora troppo basso, sarà sciopero

Jannik e Aryna portavoce del malcontento del circuito per gli aumenti del prize money dei Championships giudicati non all'altezza: cosa faranno nella prima settimana del torneo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’incremento della quota di prize money riservata ai tennisti, decisa dagli organizzatori di Wimbledon per l’edizione 2026, non è stata giudicata sufficiente da Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e dagli altri big del circuito ATP e WTA. Per questo motivo, così come accaduto in occasione dell’ultimo Roland Garros, anche in occasione dello Slam londinese sarà attuata una clamorosa forma di protesta, una sorta di sciopero che – curiosamente – penalizzerà chi c’entra meno in questa faccenda: i giornalisti e il pubblico. Anche a Wimbledon, infatti, i giocatori limiteranno le loro conferenze stampa a un massimo di 15 minuti.

Wimbledon, raddoppia la protesta di Sinner e dei tennisti

Se a Parigi la mini-serrata riguardava i “Media Days” pianificati prima del torneo, stavoltà sarà estesa a tutta la prima settimana del torneo. Dopo le partite dei primi tre turni, insomma, tutti – vincitori e vinti – parleranno in conferenza stampa soltanto per un quarto d’ora. Quindici minuti che simboleggiano la quota dei ricavi dei tornei Slam attualmente destinata proprio ai tennisti, poco meno del 15% appunto. Tutto spiegato in una nota congiunta diffusa dai rappresentanti dei giocatori del circuito ATP e WTA, di cui Jannik Sinner e Aryna Sabalenka – appunto – rappresentano i numeri 1, ranking alla mano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il montepremi di Wimbledon giudicato “non ancora all’altezza”

Si pensava che l’incremento del 20% dei premi da parte degli organizzatori potesse bastare. Appena una settimana fa, nel sottolineare l’incremento a 64,2 milioni di sterline (circa 74,4 milioni di euro) del prize money rispetto ai 53,5 milioni del 2025, i vertici dei Championships gongolavano: “Si tratta di gran lunga del maggior aumento annuale nella storia del torneo“. Ma i giocatori, pur mostrando di aver gradito l’incremento della fetta di torta loro destinata, hanno fatto sapere che la porzione non è ancora abbastanza ampia da soddisfare tutti. Si aspettavano, infatti, che il montepremi complessivo arrivasse a 70 milioni.

Sinner, Sabalenka e il boicottaggio degli Slam: cosa succede?

Il paradosso è che nel 2015 Wimbledon destinava ai tennisti il 14,9% degli introiti: oggi, nonostante lo stanziamento maggiore deciso per il 2026 proprio dopo le proteste di Parigi, la quota è appena del 14,2%. Per ora il malcontento dei giocatori si manifesterà soltanto nelle interviste, penalizzando media e appassionati, ma in futuro – come ribadito più volte proprio da Sinner e da altri giocatori di spicco – non è esclusa la forma massima di protesta: il boicottaggio. L’attenzione, a questo punto, è rivolta agli US Open, l’ultimo Slam dell’anno, il più ricco di tutti. Riusciranno gli americani a soddisfare le richieste dei tennisti?