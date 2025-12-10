Sinner, Sabalenka al veleno sul caso doping: “Chi lo sa?”. La posizione sulle donne transgender e la gaffe su Kostyuk

La tennista bielorussa e Nick Kyrgios sono stati protagonisti di un’intervista con il giornalista inglese Piers Morgan che ora fa discutere. Sinner finisce di nuovo nel mirino, ma Aryna dissemina gaffe

Un’intervista destinata a far discutere. Piers Morgan costruisce ad arte l’ennesima polemica nel mondo del tennis approfittando della “Battaglia dei Sessi” tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios e soprattutto tirando in ballo ancora una volta il caso doping di Jannik Sinner.

Morgan e Sabalenka contro Sinner

Piers Morgan è stato di recente protagonista di una lunga intervista con Novak Djokovic nel corso della quale il discorso è caduto sullo scandalo doping che ha visto protagonista Jannik Sinner. Il giornalista inglese è sempre stato molto critico nei confronti dell’azzurro e usa la “Battaglia dei Sessi” per tornare sul caso con Sabalenka che non si tira indietro: “Non sappiamo quello che è successo. Io credo in uno sport pulito e voglio credere che tutti vengano trattati allo stesso modo. Non so se Siner abbia delle colpe ma credo che il caso sia stato gestito nello stesso modo come successo a Iga Swiatek che ha scontato la squalifica nel corso delle settimane di offseason”.

E quando Morgan incalza: “Pensi che se fosse stato il numero 600 del mondo avrebbe avuto comunque solo tre mesi di squalifica?”, la bielorussa fa fatica a rispondere balbetta e prova venirne fuori: “Chi lo sa? Non saprei rispondere”.

La posizione sulle donne transgender

Negli Stati Uniti il tema degli atleti transgender è un topic di grande attualità vista la posizione del presidente Trump. Ed è un tema che sta cuore anche a Piers Morgan che stuzzica anche Sabalenka: “Non ho niente contro le donne transgender m credo che abbiano un vantaggio molto grande contro di noi. Non penso che sia giusto che una donna debba giocare contro degli uomini dalla punto di vista biologico. E’ una cosa con cui non sono d’accordo”.

La gaffe su Marta Kostyuk

Piers Morgan è un intervistatore molto bravo a tirare fuori la polemica e anche in questo caso non abbandono il suo modus operandi. E tende un tranello alla bielorussa tirando in balle le dichiarazione di Marta Kostyuk, parole che la stessa ucraina ha più volte ribadito sono state tirate fuori dal contesto per trarne una polemica: “Tutto quello che sento sono scuse, ed è una cosa divertente perché lei è un ragazza molto forte e probabilmente ha più muscoli di me. Sembra in grandi condizioni e molto forte e penso che questo non abbia influito sui match che ha perso con altre giocatrici. Le foto in bikini che ho postato? Volevo solo essere sicura che lei vedesse come stanno veramente le cose”.