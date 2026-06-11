Sinner e Sabalenka, prima vittoria dopo il “boicottaggio” al Roland Garros: decisione rivoluzionaria di Wimbledon sul prize money

Prima successo degli atleti sui tornei dello slam, i Championship 2026 saranno i più ricchi di sempre: l’aumento del montepremi è da record e saranno giocatori e giocatrici a beneficiarne

Il boicottaggio per quanto “lieve” al Roland Garros sembra aver fatto effetto. Wimbledon 2026 sarà l’edizione più ricca di sempre per uno slam e a beneficiarne saranno i principali protagonisti del torneo: giocatrici e giocatori. Una vittoria anche per Jannik Sinner e Aryna Sabalenka che a Parigi si erano esposti in prima persona sul tema legato al prize money e al diritto degli atleti.

Il boicottaggio al Roland Garros

Si parla di boicottaggio ma non è stato esattamente così. I principali protagonisti del mondo del tennis maschile e femminile hanno alzato la voce alla vigilia del Roland Garros minacciando anche la possibilità di un vero e proprio sciopero. Alla fine la scelta è caduta su una forma di protesta molto più mite con i giocatori che hanno deciso che non avrebbero concesso più di 15 minuti di disponibilità ai media nel corso delle loro conferenze. Una decisione che però sembra aver comunque portato a dei risultati importanti vista la decisione di Wimbledon in materia di prize money.

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La decisione rivoluzionaria di Wimbledon

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka in vista di numero 1 della classifica ATP e WTA sono stati due simboli della protesta dei giocatori al Roland Garros. Le richieste degli atleti non sono di certo nuove, visto che la prima lettera indirizzata ai tornei dello slam è dello scorso anno. La richiesta più importante, ma non la sola, era quella relativa alla percentuale di prize money destinato a giocatori e giocatrici dai tornei major, una percentuale rimasta immutata da anni e distante dal 22% che invece pagano i Masters 1000. E ora in materia arriva una decisione che può diventare rivoluzionaria da parte di Wimbledon.

Il torneo inglese ha annunciato il montepremi record per l’edizione 2026 che arriva a toccare 64,2 milioni sterline (75,8 milioni di euro), un aumento del 20% rispetto all’edizione 2025. E gli organizzatori anche per evitare le proteste che si sono verificate a Parigi hanno subito deciso di tendere la mano agli atleti mettendo a disposizione un aumento del 20% per i prize money dei tornei di singolare, doppio in carrozzina e quad wheelchair, e un aumento del 10% per i tornei di doppio misto, doppio femminile e maschile.

“Questo annuncio riconosce il successo dei Championships e il fatto che gestiamo un programma sostenibile che ci consente non solo di aumentare i premi in denaro ma anche di investire nelle strutture, nella stagione sull’erba e nel sostegno al tennis britannico e internazionale”, ha dichiarato Deborah Jevans dell’All England Lawn Tennis.

Wimbledon, il prize money nell’edizione 2026

L’edizione 2026 sarà dunque quella da record anche dal punto di vista economico e i due vincitori dei tornei di singolare si metteranno in tasca una cifra da capogiro. Chi alza al cielo il trofeo porta a casa anche un assegno che supera i 4,2 milioni euro.

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